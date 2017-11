Treballen la manera de mirar sèries de televisió, a Olot

La residència Faber, el col·lectiu feminista la Dalla i l'Ajuntament d'Olot van fer un taller destinat a reflexionar i conèixer les millors maneres de mirar sèries de televisió des d'una mirada més sensible i inclusiva. El van fer a l'espai L'Ideal-Oficina Jove de la Garrotxa.

En concret, el taller va treballar les representacions del gènere, la raça i el LGBTI, unes sigles que signifiquen lesbianes gais, bisexuals i persones transgènere.

Hi varen participar unes 15 persones que van valorar de manera molt positiva una activitat destinada a fer una societat més justa i cohesionada.

La part corresponent a la residència Faber va estar representada per Marta Roqueta. És la fundadora i editora de la revista Zena. Es tracta d'una publicació que analitza la cultura popular des d'una perspectiva de gènere. Per exemple, explica les visions sexistes dels personatges, analitza les frases, com «les noies són tontes». També hi ha un reportatge titulat El gènere i «Joc de trons», conclusions, escrit per Marta Roqueta.

Reparteix les anàlisis en dones hipersexualitzades, com les dones de sorra, dones fora dels cànons de feminitat que adopten estètiques masculines, i dones exòtiques.



Càsting anunci televisiu

Entre les activitats programades a l'espai L'Ideal-Oficina Jove de la Garrotxa hi ha la de fer una selecció de joves per a la realització d'un anunci televisiu. L'elaboració de l'anunci està organitzada pel Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Busquen joves de 15 a 30 anys, millor si són residents a Olot. L'objectiu de l'anunci és el reconeixement del dret a les diversitats: gènere, creences, cultura, sexualitat i capacitats. La selecció tindrà lloc dissabte, 18 de novembre, a l'Ideal.