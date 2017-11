Una trentena de soldats passen pel centre de Serinyà i sorprenen els veïns

Sorpresa. Aquesta va ser la reacció majoritària dels veïns de Serinyà quan es van trobar ahir al matí amb diversos soldats de l'exèrcit caminant pels carrers i camins del seu municipi. Una trentena de militars van creuar el municipi al voltant de les deu del matí, moment en el qual van ser vistos pels habitants del poble i van crear una alarma que es va traslladar a l'ajuntament i a les xarxes socials.

L'alcalde de Serinyà, Josep Antoni Ramon (Gent per Serinyà), va ser un dels testimonis que els va veure passar per la finestra del consistori mentre estava celebrant una reunió amb alguns regidors. «Haurien pujat pel cementiri. Potser venien de Besalú i anaven en direcció Figueres, Crespià, Esponellà...» explica, afegint que ningú els havia avisat de l'execució de tal maniobra.

Josep Antoni Ramon va assegurar que és la primera vegada que passen pel poble i va lamentar la falta d'informació rebuda per part del Ministeri de Defensa, ja que «si han de passar, almenys n'haurien pogut informar abans» i va recordar que «si haguessin passat mitja hora abans haurien coincidit de ple amb l'entrada i sortida dels col·legis».

Ramon va avançar que, a partir d'aquest episodi, té previst enviar una carta als comandaments militars per tal de demanar-los explicacions i reclamar-los que se'ls avisi en el cas que es repeteixen les maniobres en un futur.

Situacions previsibles

Aquesta visió no va ser compartida pel Ministeri de Defensa, on un portaveu va explicar que eren «exercicis que havien estat inclosos en el programa anual» i que no suposaven res excepcional. «No hi ha res de diferent en aquestes maniobres, són les mateixes que fèiem el 2015 i les que farem al 2020» va explicar.

Preguntat pel motiu pel qual havien optat per passar pel mig del poble i no per altres camins secundaris, el Ministeri va justificar que si travessen per algun carrer «és perquè no hi ha cap altre camí, però en cap cas no s'entra mai a cap propietat privada».

El portaveu també va aprofitar per recordar que l'exèrcit no té l'«obligació de comunicar al municipi que passarà per allà» i va dir que els consistoris «han de preveure aquestes situacions que són habituals i que els darrers mesos creen molt d'enrenou».

Més d'una vegada

No és el primer cop que l'exèrcit fa exercicis en aquesta zona. Al principi del mes de maig, diverses unitats van fer maniobres en alguns municipis del Pla de l'Estany i també a la Garrotxa. Aleshores, l'avís oficial als ajuntaments afectats va arribar quan els soldats ja estaven sobre el terreny.

Pocs dies després, el Consell Comarcal del Pla de l'Estany aprovava una moció sobre «la desmilitarització» de la comarca. El text de la moció demanava acabar amb les activitats militars als espais que no siguin estrictament militars, recordant que «Catalunya aposta per una cultura de la pau i no de la violència».