Els tres videos més vistos de la setmana

Un grup de manifestants talla la via del TAV a Girona

Un miler de persones va ocupar al llarg de dimecres l'estació del TAV a Girona per la vaga general, la qual cosa va provocar una gran afectació a la circulació de trens.

Entrevista a Laura Escanes

Més de 800.000 seguidors a Instagram i 450.000 subscriptors al seu canal de Youtube. Laura Escanes és una de les «influencers» catalanes amb més renom a les xarxes socials. Dijous Escanes va estar present a la inauguració de la nova botiga de vestits de núvia Rosa Clará té a la ciutat de Girona. En aquesta entrevista amb Diari de Girona, Laura Escanes parla dels seus projectes més importants, de com veu el món d'Instagram i dels "influencers" de com està vivint la situació política que es viu ctualment a Catalunya.

Blanes es mobilitza per ajudar una veïna que pateix una malaltia minoritària

Als 21 anys, a l'Alba Saskia Rivas li van diagnosticar la síndrome de Brown Vialetto Van Laere (BVVL). Una malaltia minoritària que provoca, entre d'altres, pèrdua d'audició i debilitat muscular. A tot l'Estat, només hi ha un altre cas com el seu. Aquesta malaltia neuromotora degenerativa té poca recerca mèdica al darrere, i la que hi ha s'ha centrat sobretot en casos d'infants.