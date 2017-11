La generació de residus creix a Girona fins a superar la mitjana catalana en 4 punts

Torna a créixer la quantitat de residus que generen els gironins. En concret, cada ciutadà produeix 1,71 quilos de brossa cada dia, una xifra quatre punts per sobre de la mitjana catalana, que se situa en 1,36 quilos. La xifra ha anat en augment els darrers anys, en bona mesura pel pes turístic que té la demarcació. De fet, només el Gironès amb 1,17 quilos per habitant i dia, està per sota de la mitjana catalana (1,36). El Baix Empordà, en canvi, és la comarca que més brossa produeix al llarg de l'any, ja que arriba als 2,19 quilos; seguida de ben a prop per l'Alt Empordà, que en genera 2,15.

El director de l'Agència Catalana de Residus (ARC), Josep Maria Tost, va reconèixer que el factor turístic és «molt rellevant» al conjunt de la demarcació i, per tant, és una «assignatura pendent». «Segurament, molts visitants que passen les vacances a Catalunya reciclen al seu país, però aquí s'obliden de fer-ho», va ressaltar Tost, alhora que va demanar «més compromís» a hotels i restaurants per tal de revertir les xifres.

Tost també va reclamar més implicació per part dels ajuntaments i, així, incentivar programes com el porta a porta, que serveixen per millorar la recollida selectiva i que són especialment eficaços en pobles. «Tenim clar que el porta a porta es pot aplicar al 80% dels municipis catalans i hem de lluitar perquè es faci», va reblar.

En aquest sentit, hi ha 180 municipis que posaran aquest programa en marxa a partir del 2018 i s'afegiran als 140 actuals. «És evident que el sistema funciona i al cap de l'any acabes produint menys residus», va remarcar Tost.

El director de l'ARC va destacar la feina feta per Vilablareix. Aquest municipi del Gironès ara mateix recicla més del 80% de la brossa que genera. És, de llarg, la localitat més eficient a les comarques de Girona i a Catalunya només la supera Matadepera, que recicla prop del 90%.





La proximitat és clau

Un dels aspectes més rellevants per aconseguir millorar el reciclatge és, segons Tost, acostar i facilitar a la ciutadania aquest concepte. «Aquí els ajuntaments ens han d'ajudar, per fer més fàcil i més accessible el reciclatge al ciutadà». Per això, va dir el director, ja tenen a punt una sèrie de subvencions dedicades a aquells consistoris que generin menys residus al cap de l'any. En total, la Generalitat es gastarà 8 milions en ajudes, que serviran per premiar els governs locals més eficients.

Per contra, també està previst un augment del gravamen per cada tona de brossa que es generi. Si actualment es paguen 30 euros per cada 1.000 quilos de residu, el 2018 s'incrementarà a 35,60 euros. La taxa anirà pujant i el 2020 es preveu que sigui de 47,10 euros per tona. «D'aquesta manera premiem aquells ciutadans que reciclen i incentivem a fer-ho a aquells que no volen», va ressaltar Tost.





Més consciència empresarial

Des de l'Agència de Residus de Catalunya també es va ressaltar «la bona feina» que fan les empreses, especialment en comparació amb els particulars. Mentre que els ciutadans catalans reciclen un 30% de la brossa que generen, les empreses ho fan un 80%.

Tost va explicar que el motiu és que el reciclatge s'ha convertit en un cost per a l'empresari. «Al compte de resultats, els residus generen unes despeses que es volen evitar, per això aquest canvi d'actitud», va comentar.

Per tot plegat, Tost va apostar per anar cap a una «taxa justa que creï consciència» al ciutadà. «Hem d'aconseguir que ens preocupi reciclar, perquè si no ens costarà diners», va assenyalar. El director es va mostrar confiat que es pugui arribar als estàndards marcats per la Unió Europea, que fixa que de cares al 2030 es recicli entre el 65 i el 70% del que es genera.