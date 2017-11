Santa Caterina estrena un TAC que fa imatges de gran qualitat en temps rècord

L'hospital Santa Caterina de Salt ha estrenat un nou TAC d'última generació que permetrà fer estudis que abans no es podien realitzar, exploracions més ràpides amb menys radiació per al pacient i obtenir imatges de qualitat extraordinària. El nou aparell del Servei de Diagnòstic, gestionat per l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, ha suposat una inversió de prop d'un milió d'euros i disposa del que s'anomena la còpia incorporada, per fer biòpsies i tractaments intervencionistes.

Aquest tub de raigs X que gira al voltant del cos del pacient està equipat amb l'última tecnologia desenvolupada per a aquests tipus d'aparells. Disposa de la tecnologia multitall amb 160 detectors (els TAC habituals són de 64 a 128 detectors), cosa que permet estudiar una zona molt més àmplia del cos en segons.

L'alta resolució espacial del nou TAC significa que cada detall de la imatge obtinguda és molt bo, així que el diagnòstic de la patologia és més precís. Ara es podran fer reconstruccions de les parts del cos en diferents plans (reconstrucció isotòpica) i veure fins a lesions de mig mil·límetre. La millora de la resolució temporal permetrà fer exploracions de les artèries o del cor per TAC, entre d'altres estudis.

A més, el nou aparell també elimina les ombres que produeixen les pròtesis, cosa que impedia valorar amb claretat aquella part del cos, com la columna, la cama, el genoll o la boca si hi ha implants.

L'equipament obre la porta a la radiologia intervencionista a l'hospital de Salt. El tractament intervencionista guiat per la imatge amplia les possibilitats d'actuació dels professionals, i es podran fer intervencions per TAC, segons indicacions de l'equip mèdic, com ara per al tractament del dolor en la columna lumbar, evitant que pacient ingressi a quiròfan.

Reduir l'angoixa

A banda de la millora que suposa el nou TAC en la qualitat del tractament i de la diagnosi de la malaltia, el director de l'IDI Girona, Salvador Pedraza, destaca l'impacte en el benestar del pacient.

«En disminuir el temps d'exposició, aconseguim disminuir l'angoixa i el nerviosisme que produeix la prova en moltes persones i sobretot en nens, evitant també la sedació que en alguns casos havíem d'administrar», apunta.

La sala del TAC també disposa d'un joc de llums de colors per donar més tranquil·litat a l'usuari que és especialment efectiu en els infants.

El nou aparell, que es va instal·lar durant el mes de setembre, també ofereix la possibilitat de fer exploracions a persones amb un sobrepès important.

Anualment es realitzen al Santa Caterina uns 8.000 estudis per TAC, però els responsables del centre preveuen que el nou dispositiu incrementi la demanda en un 10%.