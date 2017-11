La taxa turística beneficia projectes per promoure el turisme a l'Alt Empordà

El Govern, a través de la direcció general de Turisme, ha concedit 3 milions d'euros procedents de la recaptació de la taxa turística a subvencionar onze projectes presentats per ens locals destinats a la millora d'infraestructures i espais turístics d'arreu de Catalunya. Els diners serviran per «crear, rehabilitar i millorar» infraestructures turístiques existents o a crear-ne de noves que generin un model turístic sostenible, competitiu i de qualitat.

Els projectes subvencionats beneficiaran les comarques de l'Alt Empordà, Montsià, Alt Urgell, Cerdanya, Solsonès, Ribera d'Ebre, Baix Camp, Berguedà, Osona i Pallars Sobirà.

Des del 2014, any en què es va començar a recaptar la taxa turística, s'han subvencionat 73 projectes concrets amb un import agregat de 23 milions d'euros que han induït una inversió global de més de 64 milions.

En el programa d'aquest 2017, el Govern subvenciona fins al 50% dels projectes presentats amb un màxim de 350.000 euros. El pressupost d'aquest any és inferior al de l'exercici passat després que el Govern cedís el 50% de la taxa turística de l'impost sobre les estades en establiments turístics.

Entre els projectes subvencionats, destaquen els que tenen una aportació de 350.000 euros, com el de l'Ajuntament d'Amposta per fomentar el turisme; el de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador per millorar els passeigs fluvials i la interconnexió amb l'espai natura; el de l'Ajuntament de Prades per la Vila vermella al centre de les Muntanyes de Prades; l'Ajuntament de Vic, amb un projecte a l'Illa de la Pietat; i, finalment, l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, també amb 350.000 euros de subvenció per finançar el projecte paisatgístic i enjardinament per a l'ús públic del passeig marítim d'Empuriabrava. Altres subvencions són per als ajuntaments d'Isòvol, amb 217.000 ?; de Sant Llorenç de Morunys, amb 177.000; d'Organyà, amb 225.000; i de Mora d'Ebre, amb 211.000; o el Consell Comarcal del Berguedà, amb 246.000 euros.