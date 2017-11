L'Ajuntament d'Olot destina 20.000 euros a la reparació de la pista d'skate

L'Ajuntament d'Olot ha posat una partida de 20.000 ? en les previsions comptables del 2018 per reparar la pista d'skate del sector de Malatosquer.

Es tracta de l'única pista que hi ha a la ciutat, cosa que l'ha convertida en un equipament de molt d'ús. Els usuaris són joves aficionats als monopatins que hi tenen un lloc de trobada i de pràctica del seu esport preferit d'una manera allunyada de les voreres dels carrers.

En els darrers temps, han impulsat una recollida de signatures en reclamació d'una reparació de la pista.

Al ple, Mar Roca (regidora de Joventut pel PDeCAT-DC) va apuntar que la reparació està valorada en uns 50.000 ?. Va explicar que la millora demanada pels usuaris val 150.000 ?.

Va precisar que, de moment, hi posen 20.000 ? perquè, si no hi actuen, es poden trobar amb la possibilitat d'haver de tancar la pista per estar malament.