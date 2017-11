Llibertat amb càrrecs per a tres homes per cometre furts a Girona i Barcelona

El jutge ha decretat llibertat amb càrrecs per a tres homes, de 29, 38 i 41 anys, acusats d'haver robat en una mateixa nit tres empreses de Girona i Barcelona. Els fets van succeir diumenge passat, cap a les vuit del vespre, quan els mossos van rebre l'avís que havia saltat l'alarma en un taller mecànic de Salt. Els autors havien accedit a l'interior de l'empresa a través d'una finestra de la porta principal i havien intentat sostreure, sense èxit, la caixa forta. Al cap d'una estona, es va rebre un nou avís d'alarma de robatori en una empresa panificadora d'Hostalric. En aquest cas, els lladres sí havien aconseguit sostreure una caixa metàl·lica que contenia 400 euros, i van fugir en vehicle.

Finalment, pel volts de les deu de la nit, la policia va detectar la presència d'un turisme davant les portes d'un taller de vehicles en un polígon comercial de Terrassa i van decidir fer-ne seguiment. El agents van observar com del vehicle baixaven tres persones i es posaven a manipular la persiana del taller fins que la van aconseguir obrir. Davant la presència policial, els lladres van agredir violentament amb un mall de grans dimensions i una pota de cabra. Després de comprovar tots els indicis i la ruta de fugida dels lladres, els investigadors van determinar que tots els fets haurien estat perpetrats pels mateixos autors.

Tot i l'atac, els policies van aconseguir reduir i detenir els lladres. Posteriorment, van rebre assistència sanitària pels cops i contusions que havien patit. Els investigadors van observar que el vehicle dels detinguts portava dues plaques de matrícula, una a sobre de l'altra enganxades amb brides. Per aquest motiu també van quedar detinguts com a presumptes autors d'un delicte de falsificació de document públic.