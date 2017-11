Troben un excursionista mort a la muntanya del Gra de Fajol, a Setcases

Els bombers del Grup d'Operacions Especials (GRAE) van trobar ahir a les 3 de la matinada el cos sense vida d'un excursionista a la zona del Gra de Fajol, a Setcases.

Es tracta d'un veí de Ripollet de 43 anys que havia anat a fer una ruta tot sol a la cresta del Gra de Fajol. El divendres passat, els bombers van rebre un avís dels familiars del fet que l'accidentat no havia tornat de la ruta.

De seguida, va quedar activada una operació de recerca, en la qual varen participar 4 dotacions del Grup d'Operacions Especials (GRAE) i 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra.

Els bombers francesos també van posar-se a buscar, per la possibilitat que l'excursionista hagués anat a parar la zona francesa.

Els Bombers de la Generalitat van trobar el cotxe, una furgoneta, a l'aparcament del revolt. Es tracta de la zona on la gent sol deixar el cotxe per caminar fins al refugi d'Ulldeter.

Per anar al refugi d'Ulldeter s'ha de passar per zones amb una certa dificultat. La part més complicada és la pujada del començament. La primera pujada va al Gra de Fajol Petit (2.563 metres), d'on es passa al Gra de Fajol Gran (2.708 metres) i al final es baixa fins al coll de la Marrana.

A peu i amb llums, els bombers del Grup d'Operacions Especials van localitzar el cos en una zona de difícil accés.

Les dificultats per accedir al lloc de l'accident varen fer que no es pogués treure el cos fins ahir ben avançat el matí. Per fer els tràmits judicials i per fer l'aixecament del cos van haver de fer servir un helicòpter.

Durant tota la cerca i rescat, va haver-hi un centre d'operacions a la muntanya de Vall Ter.

Segons van informar els membres del cos de Bombers de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per conèixer les causes del succés, però, segons les primeres valoracions, tot apunta que es tracta d'una mort accidental.