El bar de Palamós multat per excés de soroll demana arxivar la causa

La taverna està situada al nucli antic de Palamós i l'any 2015 va ser multada amb 15.000 ? per un excés de soroll per part de l'ajuntament. Ara, l'establiment ha demanat al Tribunal Suprem (TS) que arxivi la causa.

En el moment d'anunciar-se la multa, la La Taverna Moni i la Federació Catalana d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ja van aconseguir una rebaixa de la multa de 3.000, que suposava una gran millora respecte a la xifra inicial. Tot i així, aquest cop han fet un pas més en el seu rebuig a la resolució.

De fet, en el moment de saber-se la pena, la taverna i Fecasarm ja van expressar la seva disconformitat per la «desproporcionalitat» de la sanció. Concretament, la sanció va ser la «més alta imposada a un local d'hostaleria de Catalunya per soroll». En les al·legacions, l'establiment d'oci també va assegurar que les captacions acústiques fetes no constituien una prova suficient per tirar endavant la multa i, a més, van advertir que les humitats que hi havia al pis superior de la taverna feien restar efectivitat a les mesures d'insonorització adoptades pel local.

En un escrit que han publicat aquest cap de setmana, la patronal de l'oci nocturn assegura que la sentència que va esgrimir el jutjat contenciós-administratiu de Girona, que va rebaixar la pena a 12.000 euros, estava «viciada» i que no entrava a valorar si les mesures de sonometria que es van realitzar el dia de la prova eren efectives. En el text, Fecasarm també posa en dubte la capacitat del tècnic de l'ajuntament que va mesurar el soroll. En aquest sentit, tot i reconèixer que és un enginyer industrial, la patronal assegura que no va mostrar cap formació en so. De fet, en el judici, Fecasarm recorda que la prova va ser posada en dubte per un expert.

Després d'exposar tots aquests fets, la taverna ha demanat que s'arxivi la sanció i que es declari nul tot el procediment.

La Taverna Moni és un petit local de 29 metres quadrats de Palamós. És conegut per ser el primer bar de tapes de la vila i on va néixer aquesta tradició, que va arrelar a la vila. És per això que el juny de 2012 s'hi va descobrir una placa de l'Associació de Tavernes de Palamós que ho constata.