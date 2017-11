Condemnat a 15 anys i mig de presó l'acusat d'assassinar a trets un home a Bordils

L'Audiència de Girona ha condemnat a 15 anys i mig de presó Manuel Pérez, l'acusat d'assassinar un home a trets al mas Can Pibernat de Bordils el 9 de desembre del 2014. La sentència conclou que Pérez va disparar un primer tret per l'esquena a la víctima mentre "fugia" de la casa i, després, el va rematar engegant-li un segon tret a boca de canó al cap, a una distància de menys d'un metre.

Seguint el veredicte del jurat popular, l'Audiència el condemna per un delicte d'assassinat i un altre de tinença il·lícita d'armes perquè tenia una carrabina per a la qual no tenia permís. La víctima, juntament amb un altre home que va morir minuts abans per un tret disparat de forma accidental durant un forcejament, havien anat al mas a robar marihuana. La sentència imposa una pena d'1 any i 6 mesos de presó a l'altre processat, Juan Molina, per un delicte d'encobriment. El tribunal considera provat que va ajudar l'assassí a intentar desfer-se dels cadàvers i a eliminar proves.