El fort vent supera els 125 km/h a l'Empordà i obliga els Bombers a mobilitzar-se

El fort vent que bufa a l'Empordà ja ha generat les primeres incidències.

A Portbou s'han superat aquest matí els 125 quilòmetres per hora i en altres punts de la comarca de l'Alt Empordà registren les ratxes més destacades.

Tot i això les afectacions són presents tant a l'Alt com al Baix Empordà. A Roses s'ha registrat una ràfega de 116,64 quilòmetres per hora i Castell Platja d'Aro de 91,44 quilòmetres.

Aquesta és la tònica que es viurà avui a la província de Girona i de fet, Protecció Civil té activat el Pla especial d´emergències per risc de vent a Catalunya VENTCAT per la possibilitat d'incidències derivades de les fortes ventades generalitzades al territori previstes pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) fins demà.

Els Bombers fins a les vuit i quart del matí han hagut d'actuar en una dotzena de serveis, concentrats en la seva majoria -deu d'ells- a l'Empordà. Principalment s'han produït generades per les caigudes de branques, arbres, algun cartell o cables elèctrics.

Destaca que a Santa Cristina d'Aro pels volts de quarts de tres i de quatre de la matinada, els Bombers han hagut de retirar un parell d'arbres de la C-31.

Aquestes fortes ratxes de vent van acompanyades d'una frenada de les temperatures, les màximes a un quart de nou del matí freguen els 10 i 11 graus a la zona del litoral.

Està previst que el fort vent també porti mala mar fins demà a la Costa Brava.

Protecció Civil de la Generalitat demana molta precaució en els desplaçaments i també per la possible caiguda d´arbres i altres elements estructurals a la xarxa viària i ferroviària. També cal extremar la precaució en les activitats a l´aire lliure tant a l´entorn natural com a les zones urbanes properes a arbrat com ara parcs i jardins.