L´aplicació de mesures penals alternatives a Girona creix un 30%

Les mesures penals alternatives (MPA) han augmentat un 30% des de principis d'any a les comarques gironines: al gener no arribaven a les 800 persones i a finals d'octubre ja superaven el miler. Els motius d'aquest increment són dos: d'una banda, el desdoblament de l'equip tècnic que es dedica a l'aplicació d'aquesta pena un cop el jutge ha dictat sentència, i de l'altra, l'aposta cada vegada més clara per part dels tribunals per aquest tipus de mesures. El director d'execució penal de Justícia a les comarques de Girona, Pere Asso, explica que, en contra del que molta gent pot pensar, les MPA són «d'obligat compliment» i substitueixen multes o penes de presó. Els delictes més habituals per la imposició d'una MPA són les alcoholèmies penals – més de 0,60mg/l– i les amenaces en l'àmbit de la violència de gènere.

Les MPA, que s'utilitzen per a delictes que no siguin d'especial gravetat, poden ser de dos tipus diferents: treballs en benefici de la comunitat (TBC) o obligacions imposades pel jutge.

Pel que fa als TBC, es tracta de la solució més comuna i es tracta d'oferir un servei a una associació sense ànim de lucre, com una administració o entitat del tercer sector. Quan la persona condemnada és menor d'edat, la mesura s'anomena prestació en benefici de la comunitat (PBC). En paraules de Joaquim Asso, aquesta mesura és «molt efectiva», ja que permet ser conscient a la persona que està complint una pena sense estar en una presó. Per adequar la feina amb el condemnat, des de l'equip tècnic s'estudia el perfil de la persona i se li busca una feina que s'ajusti més a les seves capacitats. Per exemple, si una persona ha treballat de pintor, se'l col·loca en una de les moltes entitats sense ànim de lucre que necessita una persona per fer aquesta feina, i es formalitza un contracte perquè s'incorpori a l'equip.

Ara mateix a les comarques de Girona hi ha una seixantena d'entitats –bona part d'aquestes públiques, com l'Ajuntament– que col·laboren amb el Departament de Justícia.

En el cas de les obligacions dictades per jutges, aquestes solen utilitzar-se per a delictes molt concrets i habitualment són cursos o programes per al condemnat.

Una altra via també és la imposició d'una multa per part de l'autoritat judicial. En aquest sentit, el director dels serveis d'execució penal de Girona reconeix que molta gent no vol complir amb un MPA, ja que «per a ningú és agradable viure amb el pes d'una pena i, si poden, paguen».