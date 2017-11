L'Audiència de Girona jutjarà un home per atropellament intencionat

L'Audiència de Girona jutjarà aquest pròxim dimecres un home acusat d'atropellar-ne un altre de manera presumptament intencionada. Els fets van succeir a la localitat de Blanes el 24 de novembre del 2007 i, deu anys després, arriben a mans de la justícia.

L'acusat, originari del Brasil i sense antecedents penals al país, es trobava a l'interior del bar musical Rusticae del barri dels Pins quan en un moment determinat es va produir una discussió amb un altre individu. Semblaria ser, segons el relat que va fer la víctima al seu moment, que haurien intercanviat algunes mirades poc amigables i aquestes haurien derivat en empentes. Així mateix ho recull també l'escrit de la fiscalia, on «després d'un intercanvi de cops ja a fora del local, els dos implicats van ser separats pels guardes de seguretat de l'establiment».

Un cop van haver acabat, la víctima va tornar al bar amb un amic, tal com va relatar el 2007, mentre que l'acusat va anar fins al seu cotxe acompanyat de més gent i es va ubicar a prop de la discoteca Arena amb la intenció de no ser vist.

L'impacte i les conseqüències

Tal com s'explica al document del ministeri públic, va impactar amb el seu vehicle «de manera voluntària contra la víctima, no frenant amb el cotxe en cap moment i desplaçant la persona durant prop d'uns vint metres», fet que el fiscal veu com una intenció «d'acabar amb la seva vida de manera intencionada». Tot això va passar al carrer Eivissa.

Segons es va informar en el moment dels fets, l'impacte amb el vidre del cotxe va ser tan fort que es va trencar i va causar un traumatisme craneoencefàl·lic a la víctima, fent que perdés el coneixement.

Fins al lloc dels fets s'hi va desplaçar una ambulància que es va endur la víctima a l'hospital Josep Trueta de Girona. Arran dels fets, l'home va necessitar prop de cinc mesos per recuperar-se i li va quedar com a seqüela una síndrome postcommocional en grau moderat.



11 anys i 15.000 euros

Deu anys després, l'acusat s'enfronta a 11 anys de presó per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, així com una prohibició d'acostament a la víctima, al seu domicili i a la seva feina, a menys de 500 metres durant 19 anys. També haurà d'abonar una compensació econòmica de més de 15.000 euros pels danys que va causar a la víctima i per les seqüeles derivades del succés.