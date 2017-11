El fort vent supera els 145 km/h a l'Empordà i dificulta la circulació a l'autopista i la N-II

Una persona ha resultat ferida greu aquest dilluns en caure-li a sobre un mur d'obra a Barcelona en el marc de l'episodi de vent que ha afectat bona part del país, amb especial incidència a les comarquest gironines, sobretot a l'Empordà. La ventada ha causat diversos incdients, principalment arbres o branques caigudes i mobiliari urbà com canaleres, cartells, senyals, teulades o finestres que o bé havien caigut o bé estaven a punt de caure. Els Bombers de la Generalitat han atès, entre la una de la matinada d'aquest dilluns i les sis de la tarda, 204 avisos relacionats amb el vent, segons ha informat Protecció Civil. El telèfon d'emergències 112 Catalunya ha rebut el mateix termini 275 trucades.



La localització de les trucades ha estat al Barcelonès (55), la Selva (40), el Vallès Oriental (37), el Maresme (36), l'Alt Empordà (32), el Baix Empordà (25), el Gironès (11), el Baix Camp (4); el Ripollès (4) i el Vallès Occidental (4). Per municipis, les trucades s'han fet des de Barcelona (31), la Garriga (17), Badalona (17), Riudellots de la Selva (16), Mataró (13), Figueres (9), Maçanet de la Selva (7), el Masnou (5), Premià de Mar (5) i Castell-Platja d'Aro (5).



Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) es manté la previsió de forts vents durant aquesta nit i demà, tot i que la major afectació s'espera per a aquesta tarda i la propera matinada. Posteriorment disminuirà la intensitat del fenomen i l'afectació quedarà restringida al Pirineu i l'Empordà. El vent bufarà de component nord i oest. Al Pirineu a partir del vespre es produirà el fenomen del torb. Els llindars màxims de vent que es podran superar en aquest episodi són els 144 km/h a l'Alt Empordà i els 126 km/h a les comarques del Baix Empordà, la Garrotxa i el Ripollès. A la resta del territori els forts vents també afectaran tot i que amb valors inferiors.





Més de 145 km/hora a Portbou

El Port de la Selva aquest matí - Genís Pinart

L'estació de Roses feia 12 anys que no mesura una ratxa de vent tan forta com els 116,6 km/h d'aquesta matinada (127,8 km/h el 10/04/2005)#Empordà #meteocat — Meteocat (@meteocat) 13 de novembre de 2017

?? #Precaució per #vent moderat a l'AP-7 entre la Jonquera i Figueres @transitap7



RECORDA:

?? Agafa fort el volant

? Redueix la velocitat

?? Alerta distàncies laterals

?? Alerta vehicles grans — Trànsit (@transit) 13 de novembre de 2017

Pel que fa als registres, a Portbou el vent ha arribat a bufar a 145.8 km/h. A Roses a 116,6, al Parc Natural dels Ports a 115,2, al pantà de Darnius, a Boadella, a 114,1, a Navata a 104,4, al santuari de Queralt a 98,6, a Sant Pere Pescador, a 96,8, a Puig Sesolles, a 1.668 metres d'alçada, a 93,6, a Castell d'Aro, a 91,4, a Mas de Barberans, a 90,7 i a Badalona, a 79,2., i és que com ha informat el Meteocat a través del seu Twitter feia 12 anys que no mesurava una ràfega tan forta:Per comarques, les zones amb més incidències han estat l'Alt Empordà i el Baix Empordà, amb 22 i 31 avisos respectivament. A la comarca de la Selva els bombers han rebut 22 avisos. I pel que fa a la demarcació de Barcelona, cal destacar els 35 avisos rebuts al Maresme i els 14 del Vallès Oriental. L'Ajuntament de Mataró ha activat el Pla DUPROCIM per forts vents.Finalment cal destacar que durant la tarda d'avui la carretera C-17 ha estat tallada una estona a l'alçada de la Garriga en sentit Barcelona per la caiguda d'un arbre, derivada de la força del vent. També a causa del vent, un camió ha sortit de la via a l'N-260 al seu pas per Navata i ha acabat bolcant.a la xarxa viària i ferroviària. També cal extremar la precaució en les activitats a l´aire lliure tant a l´entorn natural com a les zones urbanes properes a arbrat com ara parcs i jardins.Des del Servei Català de Trànsit (SCT) es demana precaució per circular en les vies de les comarques més afectaeds per les fortes ventades:I alerta de vents huracants en diverses vies com: l'autopista AP-7 entre la Jonquera i Figueres, la N-260 de Vilajuïga a Portbou, l'N-II entre la Jonquera i Figueres i finalment, es perveu risc moderat a la C-31 a Castell- Platja d'Aro.