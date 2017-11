La 39a Fira de Sant Martirià de Banyoles incorpora l'encerclament del burro

La 39a edició de la Fira de Sant Martirià, a Banyoles, se celebrarà aquest cap de setmana. Enguany en destaquen els espectacles gratuïts que s'han preparat com ara el del popular i televisiu Santi Serra que és capaç de sorprendre amb la seva doma natural i amb tot el que fan els seus cavalls. Unes altres de les novetats és l'espectacle per encerclar el burro i veure en directe com el gos d'atura treballa amb el pastor i el ramat d'ovelles.

La Fira està organitzada per l'Ajuntament de Banyoles i l'Associació de la Fira de Sant Martirià, i amb la col·laboració de la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya i CaixaBank. L'accés és totalment gratuït i hi haurà un ampli espai per a aparcament just al costat de la Fira amb una capacitat per a 900 cotxes. Com cada any, si el temps ho respecta, s'espera una gran afluència de públic. És una fira perfecta per als amants del cavall i dels animals autòctons catalans. I és que la Mostra de races autòctones catalanes amb animals autòctons agrada als nens i nenes.