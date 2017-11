Creen a l'hospital d'Olot la primera unitat pediàtrica a Catalunya per detectar riscos mediambentals durant l'embaràs

L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha posat en marxa la primera unitat pediàtrica a Catalunya dedicada a la salut mediambiental. Un equip de professionals entrevisten a parelles embarassades per avaluar i detectar possibles riscos ambientals durant la gestació i fer-los recomanacions.

Entre els aspectes que es tenen en compte hi ha l'exposició a productes o fàrmacs que poden causar malformacions, entorns laborals de risc on es manipulen substàncies perilloses per al fetus i molt especialment el consum d'alcohol i tabac. I és que els hàbits saludables són molt importants durant la gestació i no només per a la dona sinó també per als futurs pares.

Des de la unitat s'aconsella, per exemple, que els homes deixin de beure alcohol durant almenys uns dos mesos abans de buscar la criatura per evitar que afecti l'esperma.

Des que es va posar en marxa ara fa prop d'un any, la unitat ja ha atès 260 parelles i a partir del gener està previst que l'equip incorpori una infermera i una llevadora.