La CUP d'Olot es queixa de cotxes mal aparcats a la zona de Sant Francesc

El regidor de la CUP Lluís Rubió ha exposat a Ràdio Olot que els darrers dies hi ha hagut problemes per aparcar al barri de Sant Francesc. Més en concret als carrers de la falda del Volcà Montsacopa.

Rubió ha atribuït els problemes a la manca de previsió de l'Ajuntament en l'obertura del nou bar restaurant situat al cim del volcà. Ha recordat que normalment no hi ha problemes per aparcar als carrers propers al camí que s'enfila cap al volcà. Segons ell, hauria fet falta que haguessin senyalitzat zones d'aparcament.

La CUP considera que l'existència d'un establiment al cim del volcà és una equivocació, perquè ja hi ha prou establiments similars dins del nucli urbà.

El servei de bar, cafeteria i restaurant del cim del Montsacopa va ser inaugurat el dia 27 d'octubre. Des de llavors, ha tingut molt d'èxit, sobretot en festius i en caps de setmana, quan la gent aprofita el bon temps per pujar-hi.

Es tracta d'un establiment de petites dimensions i camuflat amb l'entorn. Té capacitat per a unes cinquanta persones i el seu principal atractiu és la terrassa amb vistes sobre Olot i rodalia.

En el darrer ple, l'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas (PDeCAT), va donar compte d'un decret destinat a ajustar l'horari d'hivern en caps de setmanes i festius.

Corominas va exposar: «A partir de l'abril obrirà cada dia i només farà un dia de descans a la setmana». L'alcalde va precisar que els sanitaris nous sí que es mantindran oberts cada dia.