Un robot subaquàtic de la UdG guanya una competició europea que simula un desastre nuclear

Un robot subaquàtic dissenyat per la Universitat de Girona (UdG) s'ha proclamat campió de l'European Robotics League Emergency, un certamen impulsat per la Comissió Europea. El robot SPARUS II AUV de la universitat gironina competia al mateix equip que un robot aeri d'un centre de recerca de Porto i un de terrestre d'una empresa Alemanya.

L'equip s'ha imposat a les tres proves del concurs que s'ha celebrat al municipi italià de Piombino. El concurs proposa un escenari basat en el rescat a la central nuclear de Fukushima tot i que en altres ocasions s'han posat situacions com terratrèmols, explosions o accidents. El robot gironí havia de demostrar navegació autònoma per arribar a la zona del desastre, fer un mapeig de l'entorn, buscar objectes d'interès potencial i comunicar que hi havia un treballador atrapat al robot aeri.

El robot submarí de la UdG l'ha desenvolupat el Centre d'Investigació en Robòtica Submarina (CIRS) ubicat al Parc Científic i Tecnològic. L'SPARUS II AUV és un dels models que tenen en funcionament juntament amb el GIRONA 500 AUV que arriba a una profunditat de fins a 500 metres.