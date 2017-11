Fred matinal amb vent a l'Empordà i temporal de mar a la Costa Brava

El temporal de vent ha minvat a les comarques de Girona però la situació meteorològica segueix moguda a la província.



La tramuntana es preveu que segueixi bufant als extrems de l'Empordà, la Costa Brava i el Pirineu.



Ahir va ser un dia de ratxes molt destacades i es va arribar fins als 144 quilòmetres per hora a Portbou i als 116 a Roses, un rècord històric per aquest municipi.



En aquest mapa del Meteocat, hi ha una mostra de les ratxes més destacades de diumenge i ahir:





Mapa amb les ratxes màximes enregistrades per la XEMA durant l´episodi de vent dels dies 12 i 13 de novembre #meteocat pic.twitter.com/75RhXZUz6o — Meteocat (@meteocat) 14 de novembre de 2017

A l'estació meteorològica automàtica de Portbou, de la XEMA, avui ha estat el desè dia consecutiu amb una ratxa màxima de vent superior als 90 km/h. #meteocat pic.twitter.com/DyNugdr8Nf — Meteocat (@meteocat) 14 de novembre de 2017

????Extremeu la prudència per vent moderat/fort si circuleu per:

?? AP-7 i N-II entreFigueres i la Jonquera

??N-260 entre Figueres i Portbou

??C-31 a castell-Platja d'Aro

Seguiu aquests consells?? pic.twitter.com/h5EEpxSXp4 — Trànsit (@transit) 14 de novembre de 2017

El Servei Meteorològic de Catalunya assegura que es preveu queperò tot i això, també es preveu que avui hi hagi mala mar a la Costa Brava sobretot a la part nord on encara hi ha tramuntana.Les ratxes més destacades d'avui s'han donat de nou aTot i això hi ha punts del Pirineu on encara bufa de valent el vent del nord, com aEs dóna el cas, segons el Servei Meteorològic de Catalunya que a Portbou és el desè dia consecutiu amb una ratxa màxima que supera els 90 quilòmetres per hora.Tot i això, els Bombers han actuat aquesta matinada i fins a les set del matí en deu serveis relacionats amb el vent a la regió de Girona. La majoria a l'Alt Empordà (10) i un al Baix Empordà. Unes actuacions centrades en la retirada d'arbres, canaleres o uralites.Malgrat que el temporal va de baixa, el Servei Català de Trànsit segueix demanant queLes comarques on encara hi ha aquest temporal han vist com lmentre que ahir s'havia quedat en 0,7 positius. A Fornells de la Selva s'ha passat dels 1,7 d'ahir als -1 d'avui. A la Vall d'en Bas, també ha caigut la temperatura fins als -1,8 graus.A punts de l'Empordà en canvi, els registres mínims s'han mantingut gairebé idèntics. Per exemple aI a l'Alt Empordà pe rexemple, a Cabanes el valor també ha estat més alt, de 9,5 graus menter que el dia dilluns van ser de 8,7.La previsió és que en els propers dies la situació meteorològica vagi millorant i les temperatures es vagin normalitzant.