Més de 210.000 firmes demanen que el futur pacte educatiu visibilitzi la dislèxia

La Federació Espanyola de Dislèxia (FEDIS) va entregar dimecres al Congrés més de 210.000 firmes de suport a una campanya, organitzada a través de la plataforma change.org, perquè el pacte educatiu que negocien els grups polítics tingui en compte els infants amb aquest trastorn i altres dificultats d'aprenentatge.

«Ens sentim no només desprotegits, sinó exclosos: els nostres nens solen ser els que formen part de les últimes files de la classe perquè molesten o es distreuen», va lamentar el president de FEDIS, Jesús Gonzalo, abans de lliurar a la Comissió d'Educació del Congrés les rúbriques recollides en els últims mesos. Per Gonzalo, la inclusió d'aquests menors no només passa per garantir la igualtat amb la resta, sinó que és fonamental l'equitat per «donar a cadascú el que necessita»; que, en el seu cas, és rebre algun tipus de tractament diferent als altres».



Recursos humans i econòmics

Per aquest motiu, la Federació proposa que la Llei d'Educació es modifiqui perquè inclogui mesures com que l'alumnat rebi, per un període de la seva escolarització o al llarg de tota ella, determinats suports i atencions educatives específiques; o que s'identifiquin les seves necessitats educatives el més aviat possible per personal amb la deguda qualificació.

«Tot això necessita diners, recursos humans i molta formació perquè, malauradament la major part del professorat, no només no està format en això, sinó que està desinformat» i molts docents «segueixen negant l'existència del problema», va lamentar.

A això s'hi afegeixen les desigualtats entre comunitats autònomes a l'hora d'executar la normativa, de manera que cadascuna «la desenvolupa més o menys, o no es desenvolupa en absolut».

La portaveu d'Educació de Ciutadans, Marta Martín, va voler aprofitar la celebració del Dia Mundial de la Dislèxia, trastorn que afecta el 15% dels ciutadans de l'Estat, per insistir en la necessitat de «donar visibilitat» a les dificultats específiques d'aprenentatge, alhora que va subratllar que «amb voluntat es poden solucionar moltes qüestions».

En aquest sentit, va recordar que, fa unes setmanes, la Comissió d'Educació va aprovar per unanimitat una proposició no de llei per instar el Govern a elaborar un pla nacional de la dislèxia amb una bateria de mesures des del punt de vista sanitari, educatiu i social.