Olot inspecciona l'IAE perquè totes les empreses paguin el que els toca

L'Ajuntament d'Olot amb el suport de la Diputació de Girona ha començat una inspecció dels epígrafs de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE). L'Impost d'Activitats Econòmiques és gestionat per l'Ajuntament i grava d'una manera directa la realització de qualsevol activitat econòmica. Des de gener del 2003, les empreses que giren menys d'un milió d'euros a l'any estan fora d'aquest impost.

La inspecció és per comprovar que no hi hagi gent que declari una activitat i en faci més. Com que és un impost que grava l'activitat en origen té repercussió en altres impostos, com ara l'IVA i l'IRPF.

La regidora d'Hisenda, Montserrat Torras (PDeCAT), va donar compte de les inspeccions en el darrer ple. Va dir: «En aquest moment ja estem fent junt amb la Diputació uns plans d'inspecció sobre l'IAE, perquè totes les empreses estiguin dins dels epígrafs que els correspongui i tothom estigui ben catalogat».

Torras va recordar que havia parlat de plans d'inspecció amb els grups de l'oposició. De les converses va assenyalar que havien parlat de fer una comissió referent almenys a aquest impost.

En la seva intervenció en el ple, Xavier Garcia (Olot en Comú) va demanar que el seu grup pogués participar en el disseny i en el seguiment dels plans d'inspecció. Va dir: «Nosaltres pensem que és una tasca important i que els grups de l'oposició hi hauríem de poder participar».

Mireia Tresserras (CUP) va exposar que l'equip de govern de PDeCAT-DC i PSC havia fet cas a la CUP i s'havia decidit a fer una revisió dels epígrafs de l'IAE. Va opinar: «Ens sembla un gran pas». Va considerar: «Tot i que encara podríem anar més enllà i reduir les categories i apujar-les».

A Olot hi ha 4 categories que reparteixen les activitats en si estan situades en els eixos de la ciutat, si estan una zona comercial rellevant, aïllada o a la perifèria.

Tresserres va considerar que una modificació de les categories permetria aplicar un Impost de Béns Immobles diferenciat a les grans superfícies comercials de la perifèria. També va criticar que l'Ajuntament premiï les empreses que compleixen la llei.

En aquest sentit, Anna Barnadas (ERC), va exposar: «Premiar les bones pràctiques no és tan efectiu». Va valorar que pot ser més efectiu castigar les males pràctiques.



Via pública

La regidora d'Hisenda, Montserrat Torras (PDeCAT), també, va anunciar la redacció d'un pla d'inspecció referent a l'ocupació de la via pública. Per exemple, terrasses de bars i de restaurants.

Va dir: «Haurem de mirar que tots els metres estiguin bé». Segon va explicar, la inspecció estaria enfocada a regular l'ocupació del Firal, ara en obres de millora.

Va explicar que han previst un seguit de bonificacions per als establiments que suporten el període d'obres.

Com a novetat, va ressaltar una ajuda econòmica equivalent a un percentatge sobre la quota líquida de l'Impost de Béns Immobles en els edificis on es desenvolupa una activitat comercial considerarada emblemàtica.

Per exemple un establiment amb un reconeixement de la Cambra de Comerç per l'antiguitat en una activitat. Segons va explicar, la intenció és donar continuïtat a les activitats de més temps.