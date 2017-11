Els organitzadors de Robolot renuncien a l´ajut anual de 5.000 euros de la Fundació Princesa de Girona

Els organitzadors del Robolot, Robolot Team, han renunciat a renovar el conveni amb la Fundació Princesa de Girona (FPdGi) que des de fa uns anys els atorgava un ajut de 5.000 euros. Els diners es destinaven a organitzar la trobada de robòtica que fan anualment. Ho han comunicat a l'àrea de projectes educatius de la fundació amb un escrit on diuen que "els cal finançament per a les activitats educatives però no a qualsevol preu". El president d'aquesta entitat sense ànim de lucre afirma que és una qüestió de "coherència" perquè senten que no poden acceptar diners d'una entitat vinculada amb la monarquia espanyola, tenint en compte l'"alta càrrega simbòlica" d'aquesta institució pels moments que viu Catalunya. També denuncien que en les últimes setmanes s'hagi posat en dubte la "imparcialitat política" del sistema educatiu català i que amb aquest gest volen "dignificar" i reconèixer la feina feta pels mestres i professors.

Aquesta associació sense ànim de lucre haurà de buscar noves vies de finançament per aconseguir els 5.000 euros a què han renunciat per poder cobrir els 40.000 euros que els costa organitzar el Robolot, un certamen consolidat. El maig passat van celebrar la 16a edició amb la participació d'alumnes de tots els cicles formatius i amb equips de Catalunya i de fora.

"A part de la robòtica didàctica i l'impuls de les tecnologies creatives a l'aula, la transmissió de valors i la coherència d'aquesta renúncia també és educació", afirmen en el comunicat que han fet arribar a la Fundació Princesa de Girona per informar-los de la renúncia de l'ajut.

I és que des de Robolot Team denuncien que en aquestes últimes setmanes s'hagi volgut posar en dubte la "imparcialitat política" del sistema educatiu i de tots els mestres i professors.

El seu president, Toni Moreno, destaca la "bona feina" d'aquest col·lectiu i recorda que han estat milers els professors que durant tots aquests anys de Robolot han participat de forma voluntària i fora del seu horari en les activitats que es fan en cap de setmana.



Protesta de dos investigadors premiats

Ho van anunciar a principis d'aquest mes on van explicar que ho havien decidit després que el rei hagi donat "un vistiplau explícit" a "l'onada de repressió" que viuen les institucions catalanes, "incloent l'empresonament de líders cívics i del govern legítimament escollit pels votants catalans".



La Cambra de Comerç ja va abandonar la fundació

El 5 d'octubre, el ple de la Cambra de Comerç va aprovar abandonar la Fundació Princesa de Girona (FPdGi) "per dignitat". La decisió, avalada pel mateix president Domènec Espadalé, es va prendre per unanimitat al final del ple ordinari d'ctubre. El conflicte obert pel procés sobiranista, i sobretot el discurs del Rei Felip VI sobre Catalunya, van fer decantar clarament la balança. Els empresaris van consensuar un escrit on critiquen que la Corona hagi "tancat els ulls" davant les càrregues policials de l'1-O i retreuen a Felip VI que s'hagi posicionat obertament en comptes "d'assumir un paper moderador" i cridar al diàleg. La sortida de la Cambra de Comerç suposa que la FPdGi es quedi, precisament, sense un dels seus artífexs. Actualment, la Cambra ja no feia aportacions econòmiques a la Fundació i el seu paper dins l'entitat era institucional.