Quinze anys de presó pel crim de Bordils

L'Audiència de Girona ha condemnat a 15 anys i mig de presó Manuel Pérez, l'acusat d'assassinar un home a trets al mas Can Pibernat de Bordils el 9 de desembre del 2014. La sentència conclou que Pérez va disparar un primer tret per l'esquena a la víctima mentre «fugia» de la casa i, després, el va rematar engegant-li un segon tret a boca de canó al cap, a una distància de menys d'un metre.

Seguint el veredicte del jurat popular, l'Audiència el condemna per un delicte d'assassinat i un altre de tinença il·lícita d'armes perquè tenia una carrabina per a la qual no tenia permís. La víctima, juntament amb un altre home que va morir minuts abans per un tret disparat de forma accidental durant un forcejament, havien anat al mas a robar marihuana.

El jurat es va basar en el fet que les proves apunten que l'arma (una escopeta retallada) la duien els assaltants i que un d'ells tenia restes de pólvora en un guant, cosa que indicaria que podria ser qui va accionar el gallet.

La sentència imposa una pena d'1 any i 6 mesos de presó a l'altre processat, Juan Molina, per un delicte d'encobriment. El tribunal considera provat que va ajudar l'assassí a intentar desfer-se dels cadàvers i a eliminar proves. Els dos acusats, Manuel Pérez i Juan Molina, vivien al mas Can Pibernat de Bordils, on tenien plantacions de marihuana tant en habitacions de la casa com en un cobert que hi havia a l'exterior. La nit del 9 de desembre del 2014 almenys dos homes –que van morir a trets– van anar fins al mas per robar-los marihuana o diners guanyats amb el tràfic de drogues.

L'Audiència de Girona absol dels dos processats d'un dels delictes d'assassinat dels quals els acusaven les acusacions particulars.



Trets per l'esquena i al cap

El tribunal sí que conclou que Manuel Pérez va matar intencionadament el segon intrús. La sentència determina que el processat va disparar un primer tret a la víctima quan «fugia» de la casa després de la mort del seu company. El projectil li va impactar a la zona lumbar, cosa que «evidencia» que li van disparar per l'esquena. El segon tret li va engegar al cap, a menys d'un metre de distància.

«Si el primer tret el va efectuar a uns 15 metres de distància i el segon a menys d'un metre, Manuel Pérez es va haver d'apropar a la víctima per efectuar el segon tret», exposa la sentència que parafraseja el veredicte del jurat popular que va considerar provat que aquest segon tret «no podia efectuar-se sense intenció de matar».

A més, també conclou que el processat va actuar a traïció anul·lant qualsevol possibilitat de defensa de la víctima.

Després de perpetrar el crim, continua la sentència, Pérez i Juan Molina van intentar desfer-se dels cadàvers. En concret, els van recollir en un plàstic i els van ficar dins una furgoneta propietat de Manuel Pérez. Després, el van intentar traslladar al riu però no hi van poder arribar perquè el vehicle va embarrancar.

Seguidament van tornar a la casa, van amagar les dues armes implicades en el crim i van intentar eliminar proves desfent-se de la roba ensangonada que duien i netejant les taques que hi havia a l'interior de l'habitatge. També van destruir els cartutxos utilitzats.

L'Audiència de Girona condemna Manuel Pérez a 15 anys de presó per assassinat i a 6 mesos per tinença il·lícita d'armes. En matèria de responsabilitat civil, haurà d'indemnitzar els familiars de la víctima amb 177.386,44 euros. A Juan Molina li imposa 1 any i 6 mesos de presó per un delicte d'encobriment.