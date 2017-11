Ryanair unirà Girona i Kaunas a partir del març amb dos vols per setmana

Ryanair connectarà l'aeroport de Girona amb Kaunas (Lituània) amb una nova ruta que començarà a operar el mes de març amb dos enllaços setmanals.

Aquesta ruta forma part del calendari d'estiu de 2018 de l'aerolínea des de l'aeroport de Girona .

Per celebrar el llançament d'aquesta nova ruta entre Girona i Kaunas, Ryanair ha llançat una oferta per volar des de Girona des de 29,99 euros, per viatjar entre els mesos de març i abril de 2018, que es podran comprar a la pàgina web Ryanair.com fins a la mitjanit de dilluns, 20 de novembre.