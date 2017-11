El turisme sostenible marca la 22a edició de la Setmana de la Ciència als centres educatius

El turisme sostenible marca la 22a Setmana de la Ciència que aquests dies se celebra als centres educatius gironins, ja sigui amb programacions pròpies o adherint-se a la proposada per la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, en col·laboració amb la UdG i la resta d'universitats catalanes. Enguany, i fins diumenge, s'ofereixen més de 300 activitats gratuïtes, amb xerrades, exposicions i jornades de portes obertes a centres de recerca.

Cent científics i 12.000 alumnes catalans d'ESO i Batxillerat participaran demà en el Dia de la Ciència a les Escoles, amb conferències simultànies als instituts. La jornada de dijous, encara que només a Barcelona, es dedicarà als grafits urbans, les dones i la ciència. Sí de manera general, es convoca la tercera edició d'un concurs fotogràfic a través d'Instagram, obert a tothom que participi en alguna activitat de la Setmana de la Ciència; el premi és una càmera fotogràfica i de vídeo. Ahir, una conferència de l'economista Miquel Puig, a l'Institut d'Estudis Catalans va obrir la setmana oficialment.

L'institut S'Agulla, de Blanes, és un dels que participen en la Setmana de la Ciència 2017, que commemora l'Any Internacional del Turisme Sostenible per al Desenvolupament. El Departament de Ciències d'aquest centre ha preparat activitats al voltant de l'ús eficient dels recursos de protecció ambiental i canvi climàtic. En concret, l'alumnat de 4t d'ESO treballa en el disseny d'una casa autosuficient, amb ús d'energia zero, situada en un lloc allunyat on no hi ha ni subministrament elèctric ni d'aigua ni, tampoc, xarxa de clavegueram.

Entre les activitats d'aquesta setmana al S'Agulla també hi ha un taller organitzat pel Centre d'Estudis Avançats de Blanes, que també ajuda l'alumnat de Batxillerat que ho desitja amb el seu treball de recerca; aproximacions a la tecnociència o les energies renovables; o, entre d'altres, iniciatives relacionades amb la informàtica.