140 gironines van donar sang de cordó umbilical durant l'any passat a l'hospital Trueta

El Banc de Sang i Teixits de l´Hospital Trueta de Girona va obtenir l´any passat 140 unitats de cordó umbilical procedents de mares que, de forma voluntària, van donar-los en el moment del part. La sang que conté el cordó umbilical és molt rica en progenitors hematopoètics (cèl·lules mare), un element clau per al tractament de pacients amb malalties hematològiques -tant malalties malignes, com ara la leucèmia, com no malignes-.

Els estàndards de qualitat als quals se sotmeten les mostres extretes fan que siguin poques les que, finalment, es declarin òptimes per ser utilitzades en un trasplantament, sobretot de medul·la òssia. En el cas del Trueta, una vegada processades les unitats obtingudes i fet el triatge, una quinzena van ser considerades òptimes per als trasplantaments i, juntament amb la resta de mostres, van passar a formar part del programa Concòrdia.

Aquest programa compta amb 66 maternitats adherides, procedents de sis comunitats autònomes de l´Estat espanyol i del Principat d'Andorra. D´aquestes quinze mostres, dues ja han estat utilitzades per a trasplantaments i la resta es mantenen congelades en condicions òptimes de conservació, en espera que es rebi la crida d´un receptor.

La sang de cordó umbilical es recull després del naixement del nadó, realitzant una simple punció del cordó quan la placenta encara és a l´úter. Són els professionals del Servei d´Obstetrícia els qui realitzen aquest procés de donació, que segueix amb el transport de la mostra fins al Banc de Sang on s´analitza i es congela.

A banda de la seva aplicació en malalties hematològiques, la sang que s´obté del cordó també conté substàncies molt riques, que són útils per a d´altres aplicacions. Tot i no ser vàlides per a trasplantaments, la resta d´unitats obtingudes tenen un gran valor en el camp de la investigació, de manera que tots els cordons umbilicals que es donen tenen rellevància en l´avenç de la cura de diverses malalties.

L´Hospital Josep Trueta va ser dels primers centres a adherir-se al Concòrdia i, des dels seus inicis, fa més de 10 anys, hi ha aportat gairebé 4.000 donacions. Fins a dia d´avui, gràcies a les gestants, s´han fet trasplantaments a 66 pacients que ho necessitaven.

Actualment, l'estoc de què disposa el programa Concòrdia és de més de 20.000 unitats de sang de cordó umbilical d'alta qualitat, que es troben disponibles en els registres nacionals i internacionals per a qualsevol pacient del món que les necessiti.



Dnació de la sang de cordó

La sang de cordó umbilical és la que queda a la placenta i els vasos sanguinis del cordó umbilical després de separar-lo del nounat. Aquesta sang conté cèl·lules mare hemopoètiques utilitzables en trasplantaments per a la curació de malalties com la leucèmia, limfomes i problemes medul·lars que actualment es tracten amb trasplantament de medul·la òssia i sang perifèrica.

Les mares que volen ser donants han de seguir un procés molt senzill que inclou una primera fase d´informació (donada a la gestant per professionals d´obstetrícia i llevadoria, perquè confirmi la voluntat de donar). Després se li fa una enquesta i les anàlisis apropiades per descartar riscos de malalties transmissibles, i també se li fan els controls habituals durant l´embaràs i en el moment del part. Després, un cop tallat el cordó umbilical i separat el nounat, es procedeix a punxar la vena umbilical amb un equip especial que permet recollir entre 50 i 150 mil·ligrams de sang del cordó que, juntament amb 10 mil·ligrams de sang materna, un fragment de cordó i la documentació corresponent es fan arribar al Banc.

Per completar i cloure el cicle de donació de sang de cordó, la mare haurà de fer-se una anàlisi de sang sis mesos després d´haver donat a llum i respondre un seguit de preguntes relacionades amb la salut de l´infant per tancar definitivament tot el procés.