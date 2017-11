Benestar Social del Pla de l'Estany dedica un cicle de cinema als refugiats

La problemàtica dels refugiats centra el 7è Cicle de Cinema per la Inclusió Social que organitza l'àrea de Benestar Social del Consell comarcal del Pla de l'Estany.

La guerra de Síria ha provocat la fugida de 4,8 milions de persones, la crisi de refugiats més greu de la Segona Guerra Mundial. Aquestes persones han viscut experiències traumàtiques difícils de superar. Fugen deixant enrere la seva llar, els vincles i la seva comunitat, sense saber on aniran ni com sobreviuran. En arribar a un altre país, a més de la dificultat d'integrar-se a una nova societat i començar de zero una nova vida, han d'enfrontar-se a la dificultat de superar el trauma viscut.

Aquest tema és el que centrarà el Cicle de Cinema per la Inclusió Social que va arrencar ahir a Banyoles, amb el títol «Refugiats. En primera persona». El cicle, d'entrada gratuïta, consta de tres pel·lícules documentals que mostren històries reals de vida i cada sessió la presentaran persones que han viscut d'una manera o altra la crisi de refugiats. Ahir, es va projectar la pel·lícula Watani: My Homeland, nominada als premis Oscar 2017. El cicle continuarà el dimarts 21 de novembre, al Museu Darder, amb la projecció de Nacido en Siria, dirigida per Hernán Zin.