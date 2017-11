Concentració dels examinadors de la DGT

van anar fins a la seu de la DGT a Barcelona Examinadors de la Direcció General de Trànsit (DGT) de Girona i de tot Catalunya es van concentrar ahir davant la seu d'aquest estament a Barcelona per reclamar solucions al conflicte que ha portat el col·lectiu a la vaga des del juny. En aquesta trobada també van tenir el suport dels sindicats que donen suport al col·lectiu com el del CSIF, UGT, entre altres. Després de la reunió, que es va allargar més de quatre hores, la DGT va assegurar que s'havien acostat postures, tot i que no es va trobar una resolució definitiva. Les dues parts enfrontades seguiran negociant els propers dies. Ahir el seguiment de la vaga va ser d'un 71% a Espanya, segons fonts consultades.