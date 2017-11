Ensenyament destina 6,6 milions a centres concertats en entorns desfavorits

El Departament d'Ensenyament obre avui una convocatòria d'ajuts per subvencionar amb 6,6 milions d'euros centres privats concertats que es troben en entorns desfavorits. El curs passat, 20 escoles i instituts gironins es van beneficiar d'aquestes aportacions, que a tot Catalunya van revertir en 89 centres d'Infantil, Primària i Secundària Obligatòria, a més de 29 d'Educació Especial.

El termini per demanar les subvencions estarà obert fins al 30 de novembre. Segons la Conselleria, el propòsit d'aquests ajuts és «suplir les aportacions que les famílies d'alumnat en situació econòmica més desafavorida no poden realitzar» i pagar les activitats complementàries que programa el centre. Per accedir-hi, cal que aquest tingui un concert educatiu i més d'un 10% d'alumnes amb necessitats educatives específiques per motius socioeconòmics.