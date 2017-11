ERC i CUP d'Olot volen una taxa per a propietaris de pisos buits

Els grups municipals d'ERC i de la CUP a l'oposició de l'Ajuntament d'Olot han coincidit en la demanda de creació d'una taxa de tarifació i inspecció de pisos buits a Olot.

La taxa estaria destinada a gravar la inversió en pisos buits, però no va ser acceptada com a viable per l'equip de govern de PDeCAT -DC i PSC.

En el darrer ple, la regidora d'Hisenda, Montserrat Torras (PDeCAT), va respondre la demanda dels dos grups de l'oposició.

Va explicar que havia consultat la possibilitat de la taxa amb els serveis d'habitatge de l'Ajuntament i li havien indicat que d'altres ajuntaments com ara el de Girona i el de Barcelona havien intentat aplicar la taxa, però s'havien topat amb els contenciosos presentats pels propietaris i els havien tombat les pretensions.

Va exposar que l'Ajuntament tendirà a negociar expropiacions, com ja ha fet sobre la base de la llei de Tanteig i Retracte, i, si és possible, optarà per les sancions.

Mireia Tresserras (CUP) va considerar que la taxa es podria fer a partir de la possibilitat de considerar una inspecció com un servei i va valorar que seria un incentiu per posar pisos a lloguer.