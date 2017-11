Experts reclamen el corredor de cetacis al Mediterrani i impedir la recerca de petroli

L'Ajuntament de Barcelona vol que es protegeixi el corredor de migració dels cetacis del Mediterrani com un ecosistema marí que pateix tota mena d'amenaces que posen en risc no només els cetacis, sinó altres animals com les tortugues. Això comportaria la prohibició de fer prospeccions a la recerca de gas o petroli al fons marí, un projecte que afecta el litoral de la Costa Brava perquè encara hi ha un projecte obert per buscar hidrocarburs a pocs quilòmetres del litoral gironí.

L'Ajuntament de Barcelona i l'Aliança Mar Blava van organitzar ahir una jornada de debat científic i ambiental sobre la importància ecològica; així com també sobre l'estat del procés per a la protecció, en l'àmbit estatal i internacional, del corredor de migració de cetacis de la demarcació marina valencianobalear del Mediterrani. També es va abordar el problema de la contaminació acústica submarina.

La jornada es va fer poques setmana abans que se celebri la pròxima Conferència de les Parts del Conveni de Barcelona, a mitjans de desembre a Tirana (Albània).

El 2016, el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, amb el suport explícit de la Comissió Europea, va iniciar els tràmits per declarar el corredor com a ZEPIM en la cimera del desembre del 2017.

També el 6 d'octubre, el Govern es va comprometre en una cimera internacional de la Unió Europea a convertir el corredor de migració de cetacis en una àrea marina protegida, dins la normativa espanyola.