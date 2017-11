El fum que afecta el fetus

L'hospital d'Olot i la Garrotxa ha posat en servei una consulta de deshabituació tabàquica per a parelles, en les quals la dona està embarassada i ella i la parella fumen. Eliminar el costum de fumar en les embarassades i les seves parelles és una iniciativa de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa (PEHSU).

La unitat va ser presentada ahir al matí en un acte a càrrec del doctor Eduardo Sacristá (pediatre de la Unitat), el doctor Anton Foguet (director assistencial de l'EPTG), el doctor Ferran Campillo (pediatre ambiental) i el doctor Josep Maria Padrosa (gerent de la fundació Hospital d'Olot).

L'atenció està destinada a totes aquelles embarassades, o les seves parelles, que fumen i tenen desig de deixar de fumar, però que necessiten un acompanyant durant el passeig de cessació.

La consulta s'estructura al voltant d'una visita individual amb possibilitat de seguiment telefònic, a més d'una teràpia grupal organitzada en diferents sessions en les quals s'aborden diferents aspectes de manera conjunta en grups reduïts.

Durant l'embaràs i després del part les parelles estan habituades a participar en grups (prepart, postpart, alletament, activitats esportives per a embarassades, etc.).

S'afavoreix la interacció entre persones que comparteixen un mateix problema de salut i es crea un entorn de seguretat en el qual els seus participants poden començar els seus progressos i les seves inquietuds i, per tant, sol ser acceptada pels pacients. A més de deixar el tabac, la unitat aconsella que en la decisió de tenir descendència es tinguin en compte els hàbits saludables.

Per exemple, demanen que els homes deixin de beure alcohol durant almenys uns dos mesos abans de buscar la criatura per evitar que afecti l'esperma. La Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa és un servei mèdic que aborda la detecció, l'avaluació i el maneig de malalties i riscos mediambientals relacionats amb la salut dels infants.



Riscos ambientals

La unitat es dedica a detectar riscos ambientals en l'embaràs. Així doncs, no solament tracten de treure l'hàbit de fumar a la parella que es troba en una situació d'embaràs, sinó que detecten els riscos ambientals en l'embaràs.

Per exemple, les radiacions ionitzants. Són les radiacions que tenen energia suficient per disassociar una mol·lècula en diferents ions. Són radiacions que estan el procés d'elaboració de les radiografies, els escànners i gammagrafies.

També detecten l'ús de fàrmacs i de tota mena de productes amb capacitat per generar malformacions. Vigilen si en la feina les embarassades fan servir substàncies perilloses per al fetus. Per exemple, en el cas d'una dona dedicada a l'agricultura tracten de saber si està en contacte amb els pesticides.

Durant aquest darrer any, unes 260 parelles embarassades garrotxines han passat ja per la consulta de Pediatria Ambiental. També aglutina activitats que ja s'estaven portant a terme amb anterioritat. Per exemple, la Consulta de Mediació i Consum, una consulta especialitzada d'acollida d'adolescents i preadolescents amb problemes relacionats amb el consum de drogues i altres problemàtiques com una mala comunicació entre pares i fills, ruptura familiar, problemàtica escolar o relacions conflictives

Les unitats PEHSU per les seves sigles en anglès, Pediatric Environement Healt Specialty Unit) van començar a crear-se a la dècada dels 90 del segle passat a l'Amèrica del Nord i s'has instaurat a diversos països. La PEHSU de la Garrotxa és la primera unitat d'aquestes característiques a Catalunya i la segona de l'Estat.