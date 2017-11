Quins restaurants gironins s'incorporen o escalen posicions a la Guia Repsol?

El restaurant Candlelight que el xef francès Romain Fornell dirigeix a l´Hostal de La Gavina, de s´Agaró, ha aconseguit dos sols de la Guia Repsol, dintre d´una llista de 13 noves incorporacions en aquesta categoria a tot l´Estat. Entre les novetats d´aquest llistat gastronòmic, que es va fer públic ahir, també hi ha dos restaurants de Girona i d´Arbúcies que han obtingut un sol cadascú: Divinum i Les Magnòlies.

La Guia Repsol 2018 inclou dos nous restaurants amb la seva màxima distinció, tres sols: el Disfrutar, de Barcelona, i el DSTAgE, de Madrid. També n´hi ha tretze que s´incorporen a la categoria de dos sols –entre els quals es troba el Candlelight de l´Hostal La Gavina– i 55 que aconsegueixen el primer –grup en el que hi ha els restaurants gironins Divinum i Les Magnòlies.

Catalunya i el País Basc continuen com a referents de l´alta gastronomia amb nou i vuit restaurants de tres sols respectivament; seguides de Madrid, amb set. Ara bé, en aquesta última edició destaca l´evolució d´Andalusia, que incorpora set nous restaurants a la classificació de la Guia Repsol.

Romain Fornell

L´establiment que enguany ha obtingut la major nova distinció a Girona, el Candlelight de s´Agaró, es va renovar l´any passat. Per celebrar l´arribada del xef Romain Fornell (Toulouse, 1976), els propietaris del restaurant principal de l´Hostal La Gavina, la família Ensesa, van organitzar una festa que el juny de 2016 va reunir més de 300 convidats. Des que Fornell n´és el director gastronòmic, el Candlelight ha reinterpretat clàssics com Escoffier, alhora que combina la tradició i l´avantguarda en creacions pròpies.

Pel que fa als altres reconeguts per la Guia Repsol amb un sol, el restaurant Divinium es troba al Barri Vell de Girona i es reivindica com a un espai gastronòmic amb identitat pròpia, que es basa en l´alta cuina i la creativitat.

L´altra novetat gironina en la categoria d´un sol és el restaurant Les Magnòlies, d´Arbúcies, al capdavant del qual hi ha –des del març de 2016– el xef Xavier Franco, acompanyat del seu equip, format per Dani De Vita i Carles Griño. Tal com recorda el seu blog, la renovació va coincidir amb el 20è aniversari de Les Magnòlies



Aquests sóns els restaurants gironins de la Guia Repsol

3 sols

El Celler de Can Roca

2 sols

Ca l'Arpa

Ca l'Enric

Compartir

Els Tinars

Les Cols

Massana

Miramar

Sant Pere del Bosc

Torre del Remei

Candlelight - Romain Fornell



1 sol