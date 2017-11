L'impagament d'un ajut de la Generalitat fa perillar la Federació de Persones Sordes

La Federació de Persones Sordes de Catalunya (Fesoca), amb 30 associacions afiliades entre les quals n'hi ha 5 de gironines, ha començat una aturada de dues setmanes –que afecta el 40% dels serveis– perquè els treballadors no cobren les nòmines des del maig. La delegada de personal, Núria Charneco, va assenyalar l'impagament de la subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat com el que ha agreujat més els problemes econòmics de la federació, que es planteja un Expedient de Regulació d'Ocupació.

El 80% del pressupost de Fesoca es basa en diferents subvencions dels governs de la Generalitat i de l'Estat, així com també de la Diputació i de l'Ajuntament de Barcelona; mentre que el 20% restant depèn d'aportacions privades. L'ajut més important de la Conselleria de Treball i Afers Socials, que Núria Charneco va dir que sol pagar-se a mitjans d'any, encara no s'ha assignat; «malgrat les contínues reclamacions durant els darrers 9 mesos» –especifica un comunicat de CCOO, que dona suport als treballadors.



Dues nòmines tres mesos tard

La delegada de personal va explicar que la convocatòria d'aquest ajut es va publicar el 22 de març al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la resolució concretant l'aportació, al juliol. «Però no es pagava i a partir de la intervenció dels pressupostos per part de l'Estat van dir que estava bloquejat per això», va afegir. Charneco va denunciar que ja porten «4 mesos sense cobrar i es preveu que siguin 5» i va alertar que «s'està plantejant un ERO». La portaveu de la plantilla –formada per 27 persones i amb un intèrpret a Girona– va explicar que «es cobra amb irregularitats des del maig», ja que aquesta nòmina la van rebre al juliol; «la del juny, al setembre i les altres no s'han cobrat perquè l'entitat no té diners per pagar», va explicar.

Per intentar salvar la situació, ahir al matí la representant dels treballadors de Fesoca va entrar una petició al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies perquè «es resolguin les subvencions pendents i es facin efectius els pagaments a la nostra entitat el més aviat possible». La mateixa carta denuncia «el retard de molts mesos en la signatura de les resolucions definitives», cosa que afecta el seu finançament. Com a protesta, dilluns van començar una aturada que s'allargarà fins al 26 de novembre.

D'altra banda, el 10 de novembre també es van adreçar per escrit al Secretari d'Estat d'Ocupació, amb vuit entitats socials més, perquè s'adjudiquin els ajuts i les convocatòries previstes; entre elles, una del Fons Social Europeu que s'ha d'obrir aquest divendres.

Fesoca és una ONG fundada el 1979 que representa la comunitat sorda de Catalunya, de la que en defensa els drets i a la que dona recursos per garantir la seva integració i participació en la societat. Tal com va subratllar Charneco, els seus serveis se centren en oferir intèrprets i formació en la llengua dels signes, atenció social i orientació laboral. Pel que fa a la seva presència a Girona, hi estan afiliades l'Associació de Centres de Persones Sordes del Baix Empordà (a Palafrugell); l'Associació Gironina de Sords; l'Agrupació de Persones Sordes de la Garrotxa (a Olot); l'Associació de Persones Sordes de Blanes i la Selva; i l'Agrupació de Persones Sordes del Ripollès. L'organització pertany a la Confederació Estatal de Persones Sordes i al Comitè català de representants de persones amb discapacitat (Cocarmi).