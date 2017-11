Ryanair unirà Girona i Kaunas amb dos vols setmanals a partir del mes de març

Ryanair connectarà l'aeroport de Girona amb Kaunas (Lituània) amb una nova ruta que començarà a operar al mes de març amb dos enllaços setmanals. Aquesta ruta forma part del calendari d'estiu de 2018 de l'aerolínia des de l'aeroport de Girona.

Per celebrar el llançament d'aquesta nova ruta entre Girona i Kaunas, Ryanair ha llançat una oferta per volar des de Girona des de 29,99 euros, per viatjar entre els mesos de març i abril de 2018, que es podran comprar a la pàgina web Ryanair.com fins a la mitjanit de dilluns, 20 de novembre. L'aeroport de Kaunas és dels més grans dels Estats Bàltics.



La capital del bàsquet

Kaunas, amb més de 400.000 habitants, és la segona ciutat més gran de Lituània, només per darrere de la capital, Vílnius. De fet, va ser la capital durant un breu període, entre els anys 1918 i 1921, quan Polònia va ocupar part del país, Vílnius inclosa. La ciutat és famosa pel seu nucli històric. També per estar situada en la Via Bàltica, una autopista que uneix Varsòvia (Polònia) amb Hèlsinki (Finlàndia), travessant els països bàltics.

Però Kaunas és coneguda a tot el món sobretot pel seu club de bàsquet (l'esport nacional), el Zalgiris, que acumula títols nacionals i europeus. Els aficionats del Barça trobaran certes similituts amb el seu club, ja que el Zalgiris va ser un símbol de la resistència contra l'URSS en els anys 80, guanyant 5 lligues contra el CSKA de Moscou. La ciutat és també lloc de naixement o d'infància de grans estrelles del bàsquet no només lituà sinó mundial, entre ellas Arvydas Sabonis, Valdemaras Chomicius, Sarunas Marciulionis i Sarunas Jasikevicius, aquest darrer, exjugador blaugrana.