La tramuntana aixeca onades d'11 metres i arriba als 135 km/h

Fred matinal amb fort vent a l'Empordà i temporal de mar a la Costa Brava. Aquest seria el resum del dia d'ahir en molts punts de la demarcació de Girona després de dos dies de fort vendaval.

Un dels punts de la geografia gironina que sempre és el més castigat per la tramuntana és Portbou i aquest cop no ha estat diferent. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, en aquesta població empordanesa ahir va haver-hi una ratxa màxima de fins a 135 quilòmetres per hora. Un cop destacat i que, segons el Meteocat, aquest poble ahir va viure per desè dia consecutiu amb una ratxa màxima que supera els 90 quilòmetres per hora.

Pel que fa al temporal marítim, la boia de Ports de l'Estat de Begur va registrar a les quatre de la matinada una onada de més de 10 metres d'alçada, mentre unes hores abans (a les dotze de la nit) va superar els 11. A mesura que van anar passant les hores, l'onatge va disminuir de força però les imatges de mala mar van ser continuades a la Costa Brava.



Pla desactivat

Protecció Civil va desactivar ahir al migdia l'alerta del Pla especial d'emergències per risc de vent i el d'onatge. No obstant, el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que encara avui hi hagi restes d'aquest temporal. Tot i això, està previst que les temperatures comencin a remuntar al llarg del dia d'avui.

Cal destacar entre les ratxes més fortes d'ahir de nou els 135 quilòmetres per hora de Portbou i també Roses, amb 76,32. Tot i això, hi va haver punts del Pirineu on encara va bufar de valent el vent del nord, com a la Tosa d'Alp, a 2.500 metres, on es va registrar un cop màxim de 90 quilòmetres per hora. També, els 87,84 de Núria.

Durant el dia d'ahir els serveis relacionats amb el vent que els Bombers van atendre a la regió de Girona van anar de baixa. La majoria es van donar a l'Alt i el Baix Empordà, unes actuacions centrades sobretot en la retirada d'arbres, canaleres o uralites.



Mínimes baixes sense vent

Les temperatures mínimes van recular en zones on no bufava la tramuntana. A Girona ciutat, la mínima d'ahir va recular fins als -2,2 graus negatius mentre que dilluns s'havia quedat en 0,7 positius. A Fornells de la Selva, per exemple, es va passar dels 1,7 d'ahir als -1 d'ahir. A la Vall d'en Bas, també va caure la temperatura fins als -1,8 graus.

A punts de l'Empordà, en canvi, els registres mínims es van mantenir gairebé idèntics. A la Bisbal d'Empordà la mínima va ser de 8,5 graus mentre que el dia anterior era de 8,1. I a l'Alt Empordà, a Cabanes, el valor també va ser més alt, de 9,5 graus mentre que el dia dilluns va ser de 8,7 graus.

Les màximes, en canvi, van situar-se entre els 12 i 17 graus a l'interior i en punts on la tramuntana bufava més intensament. A Darnius es va arribar a 14,8 graus. A Anglès la màxima va ser de 17,8 i a Castell d'Aro, de 15,3. Aquestes temperatures s'espera que avui es puguin enfilar més.