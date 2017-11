Els Agents Rurals van fer 11 inspeccions en zones tofoneres a Girona l'any passat

Els Agents Rurals van fer 11 inspeccions en zones tofoneres de les comarques de Girona l'any passat, dintre d'un operatiu que va portar aquest cos a fer 299 accions de control el 2016. Ahir va començar el període hàbil per a recol·lectar i comercialitzar en fresc tòfones d'hivern: la tòfona negra i la tòfona magenca.

Per aquest motiu, els Agents Rurals van recordar que per collir tòfones fresques és indispensable estar en possessió de la llicència de tofonaire degudament actualitzada i demanar autorització al titular del terreny on es vol fer la recerca.

En aquest sentit, també van incidir en què la recerca de tòfones s'ha de fer amb gossos degudament ensinistrats i que l'extracció només es pot fer amb l'ajut d'un cercatòfones. És per això que van alertar que està prohibit el rastreig manual o mecànic –cavades– i la utilització de pics, pales o aixades, ja que poden perjudicar la seva viabilitat. Així mateix, van assenyalar que s'han de reomplir immediatament els sots amb la mateixa terra que s'ha extret.



Prop de 300 controls a Catalunya

De les 299 inspeccions realitzades durant l'any passat pels Agents Rurals, només es va fer una denúncia per aprofitament de tòfones incorrecte; va ser a la Catalunya Central, el territori on més inspeccions es van fer, amb un total de 257. A l'Alt Pirineu es van efectuar 9 inspeccions, 2 a Barcelona, 11 a Girona, 6 a Lleida, 5 a Tarragona i 9 a les Terres de l'Ebre.