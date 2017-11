Conductor kamikaze avançant en una zona d'obres de la N-II a Medinyà

Els conductors que circulen habitualment per la carretera i fins i tot aquells que ho fan més esporàdicament estan farts de veure imprudències greus d'altres usuaris. En la majoria d'aquests casos és difícil poder ensenyar el que ha passat als coneguts o, fins i tot, denunciar-ho a la policia.

En aquesta ocasió, però, ha estat diferent. Un conductor imprudent va ser enxampat per un altre usuari amb un càmera fixa que té instal·lada al seu vehicle.

Marc Marcos circulava aquest dimecres a dos quarts de dotze del migdia per la N-II en el tram en obres entre Orriols i Medinyà quan es va veure sorprès per un cotxe amb matrícula francesa que l'avançava, tot i la línia contínua de color groc que li prohibia fer-ho.

El va avançar a ell i va fer exactament el mateix amb altres dos vehicles que tenia al davant. La maniobra la va realitzar malgrat la corba que hi havia uns metres enllà i que li impedia veure si venia algun altre cotxe en sentit contrari.

Tal i com es pot veure al vídeo, en realitat sí que hi havia un turisme circulant a l'altre carril, tot i que el conductor imprudent va poder tornar al lloc que li tocava pocs metres abans de la possible col·lisió.

Marcos ha presentat denúncia i ha entregat el vídeo als Mossos d'Esquadra aquest matí per una possible infracció penal. La policia autonòmica li va comunicar que la denúncia seria tramesa a França en tractar-se d'un vehicle amb matrícula d'aquell país.