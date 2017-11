Un ciclista resulta ferit lleu en un xoc a la C-66 amb un turisme a Palol

Un ciclista va resultar ferit lleu en un accident de trànsit a la C-66 al seu pas per Palol de Revardit. El sinistre viari va ocórrer pels volts de tres quarts de dotze del migdia, a l'altura del quilòmetre 37 de la variant de Banyoles, quan, per causes que es desconeixen, un turisme va impactar contra un ciclista quan anava en sentit cap a la capital del Pla de l'Estany. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar els Mossos i el SEM. El ciclista va ser evacuat en ambulància fins a l'hospital Josep Trueta. L'accident, tot i tenir lloc a l'autovia, no va provocar incidències, segons el Servei Català de Trànsit.