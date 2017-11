Instal·len 657 llums LED als vuit ports gironins per estalviar en consum

Ports de la Generalitat ha adjudicat el subministrament i la instal·lació de 657 llumeneres amb tecnologia LED als vuit ports que gestiona a les comarques de Girona, un projecte que va sortir a licitació al juliol i que reduirà el consum energètic a la meitat. Aquesta actuació tindrà un cost de 392.000 euros i, a partir del desembre, tardarà tres mesos a executar-se.

Els nous llums s'instal·laran a Llançà, el Port de la Selva, Roses, l'Escala –a l'Alt Empordà–, l'Estartit, Palamós, Sant Feliu de Guíxols –al Baix Empordà– i Blanes –a la Selva. Les 657 llumeneres previstes es distribuiran pels diferents equipaments, amb 48 lluminàries a Llançà; que s'instal·laran al dic de recer, els vial d'entrada al port i a l'entrada de l'aparcament i, també, a la façana de la llotja.



Il·luminació de molls i espais

Al Port de la Selva es col·locaran 64 llums a l'aparcament de la zona Punta de Trenc, al moll comercial i la Punta de Trenc, a l'edifici del guardamolls, a l'accés al moll de la Timba i a l'entorn de la llotja de pescadors. Pel que fa a Roses, Ports hi ha destinat 119 punts de llum nous per als molls de la dàrsena pesquera, al de ponent i al de Ribera. Per a l'Escala s'han reservat 112 llumeneres, que aniran al moll de les passarel·les, a les torres del Club Nàutic, a la placeta i a la zona d'aparcament, a més dels accessos al port.

Ja al Baix Empordà, Ports col·locarà 15 lluminàries a l'Estartit; en concret, a l'aparcament del moll central i a l'entorn de l'oficina del guardamolls. Amb 172, Palamós acumularà el major nombre de punts de llum, que es col·locaran als accessos i al vial del port, al sector pesquer –a la llotja, les casetes de pescadors i la zona de la Catifa–, a l'entorn del Museu de la Pesca, al moll comercial, al dic de recer i a la zona de magatzems i naus. Al port de Sant Feliu de Guíxols s'instal·laran 45 lluminàries, repartides entre el moll de pescadors, la façana de la llotja, la zona d'aparcament, l'esplanada i el carrer Colon.

Finalment, el paquet es completarà amb 82 llumeneres LED a Blanes, que se situaran a la dàrsena pesquera, a la zona d'aparcament de pesca i al vial d'entrada al port.