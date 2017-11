L´Ajuntament de Blanes cedeix un local a la Fundació Oncolliga

L'Ajuntament de Blanes ha cedit un local municipal a la Fundació privada Oncolliga Girona on poder celebrar-hi reunions i fer-hi tasques de formació, divulgació i suport. Segons va informar el consistori, la signatura del conveni la van fer efectiva aquest dimarts, l'alcalde, Miquel Lupiáñez, i la presidenta de la Fundació Oncolliga, Lluïsa Ferrer. El local que se'ls ha cedit forma part d'una casa situada a la Plaça Argentina, al barri d'Els Pins, i compartiran espai amb l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes (AFIC).

El conveni signat inclou que l'Ajuntament atorga una llicència per a ús comú especial a la Fundació Oncolliga per a la utilització de dues sales situades a la planta baixa, amb la possibilitat de poder accedir a un pati situat a la part posterior de l'immoble. En aquests espais, la Fundació també hi podrà emmagatzemar material i realitzar-hi totes aquelles activitats destinades a prestar assistència, ajut personal i col·lectiu als malalts de càncer i a les seves famílies, així com sensibilitzar la societat sobre la necessitat d'adoptar actituds de prevenció i sobre la problemàtica del col·lectiu afectat.

Mitjançant la signatura del conveni, el consistori també assumirà les despeses de subministrament derivades del funcionament d'aquest equipament municipal. Inicialment el conveni tindrà una duració de quatre anys tot i que, un cop finalitzat aquest període, totes dues parts podran pactar l'atorgament d'una nova llicència d'utilització del local.