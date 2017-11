L´ICS inicia un projecte per endarrerir l´aparició de la diabetis en pacients d´alt risc

L'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) ha començat a aplicar un programa per endarrerir l'aparició de la diabetis tipus 2 en persones amb risc de patir la malaltia. Segons va informar aquest ens a través d'un comunicat, Diabetis Prevention Transferring Findings From European Research to Society (DP-Transfers) és un projecte d'intervenció grupal que pretén que les persones amb risc de patir la malaltia «adoptin hàbits saludables, sobretot una bona alimentació i la realització d'exercici físic».

Un total de 109 centres de salut d'atenció primària i consultoris locals de l'ICS ja s'han sumat a la iniciativa, que inclou un seguiment dels pacients perquè «coneguin el risc i rebin, prop de casa, informació i educació per a la salut», i que està operativa al complet en 90 d'ells. La iniciativa ha comptat amb la participació de més de 500 professionals, que han seleccionat 2.000 persones amb un risc alt de patir diabetis, de les quals més de 1.500 ja estan realitzant activitats grupals per poder adaptar el seu estil de vida i endarrerir o prevenir així l'aparició de la malaltia.

El projecte DP-Transfers suposa «la translació de la investigació a la pràctica clínica», i té el seu origen en el programa DE-PLA-CAT, que va demostrar el 2012 i per primera vegada a Europa, «que una intervenció intensiva sobre l'estil de vida redueix substancialment, amb un cost acceptable, la incidència de diabetis tipus 2 en pacients amb risc». El projecte DP-Transfers té dues fases: la primera, que dura sis setmanes, en la qual es proposa modificar els estils de vida als pacients, durant sessions informatives, i la segona, que consisteix en un seguiment dels participants durant dos anys per acompanyar-los en el procés de canvi. La diabetis comporta un augment anòmal de la glucosa a la sang i s'estima que a Catalunya hi ha 600.000 persones que la pateixen.

Segons dades de l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) del 2016, aquesta malaltia afecta el 8,1% de la població de 15 i més anys (8 % d'homes i 8,2 % de dones). Segons la Federació Internacional de la Diabetis, fins a un 80% dels nous casos de diabetis mellitus 2 es poden prevenir o endarrerir amb canvis en els estils de vida, modificant els hàbits de l'alimentació i practicant exercici moderat. Amb el lema «Diabetis i dona, pel dret a un futur saludable», dimarts es va commemorar el Dia Mundial de la Diabetis, que vol augmentar la conscienciació sobre la prevalença creixent de la diabetis, sobretot la de tipus 2.



Xifres de l'OMS

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS) 205 milions de dones pateixen aquesta malaltia crònica. D'aquestes, el portaveu de l'organisme Christian Lindmeier va explicar que la meitat viuen al Pacífic occidental i al Sud-est Asiàtic. La zona de la Mediterrània oriental presenta la proporció més alta de dones amb diabetis, amb un 12% de totes les afectades per aquesta malaltia.

La diabetis és una causa important de ceguesa, insuficiència renal, infart de miocardi, accident cerebrovascular i amputació de membres inferiors. El 2015 es van produir prop d'1,6 milions de morts per causa directa d'aquesta malaltia.