Matí gèlid amb mínimes sota zero en molts punts de la província de Girona

El matí va ser ben gèlid a les comarques de Girona. Estampes com la de vehicles amb els vidres glaçats i camps amb una fina capa blanca són les que van predominar durant les primeres hores del dia. Tot i això, a mesura que es va acostar el migdia, es va notar el contrast tèrmic ja que temperatures sota zero es va passar a valors que van superar els 18 graus en punts de la demarcació.

El fred va ser ben viu a primera hora i les temperatures es van frenar molt i això va provocar una caiguda de les mínimes per sota dels zero graus en moltes comarques. Entre els registres més destacats hi ha: Vilobí d'Onyar amb 6,1 graus sota zero, Salt amb -6,5 i l'aeròdrom de Das, amb 9,8 graus negatius. Les gelades, però, cal destacar que també van arribar arran de costa. A l'Alt Empordà, Sant Pere Pescador es va llevar amb un registre mínim de -3,5 graus i Castelló d'Empúries, amb -3,1.

El meteoròleg i col·laborador del Diari de Girona Gerard Taulé va valorar ahir la situació climàtica viscuda de bon matí i va qualificar el fred de ple hivern. A les Deveses de Salt la mínima registrada va ser de 6,5 graus negatius, assegura que no és una temperatura de rècord tot i ser una de les més baixes en un 15 de novembre. El rècord de mínima d'aquest dia es remunta a fa deu anys, amb 10 graus sota zero.

A Girona ciutat, els termòmetres ahir també van caure en picat, segons el Meteocat es va arribar a 4,8 graus sota zero. Una temperatura que es va registrar, com diu Taulé, a l'estació meteoròlògica situada a les Hortes de Santa Eugènia.

En canvi, en altres punts de la ciutat els registres van ser diferents. A la zona de la Devesa es va assolir una mínima de 0,9 graus sota zero; a la Vall de Sant Daniel de 4,5 graus negatius i a l'estació del Barri Vell de 0,1. El rècord de temperatura més baixa en un mes de novembre de la sèrie 1911-2016 es va donar el 30 de novembre de 1978 amb -8 graus. Pel que fa a Sarrià de Ter, a Sarrià de Dalt la mínima va caure fins als 4,5 graus negatius i al nucli de Sarrià de Ter, es va quedar en 0,9 graus negatius.

Les màximes d'ahir es van enfilar a la demarcació i van superar els 18 graus. A Cruïlles, per exemple, es va donar un registre de 18,4 i la màxima a Girona ciutat va ser de 17,5 graus. Aquestes màximes van provocar una sensació d'inversió tèrmica en molts punts. A l'Empordà també van ser altes perquè en algunes àrees també s'hi va mantenir la tramuntana i això va ajudar a pujar els termòmetres, que havien quedat curts durant el matí.

La previsió de Gerard Taulé és que aquesta onada de fred dels últims dies remeti i que en els propers dies i les màximes pugin per damunt dels 20 graus tot i que encara glaçarà als afores de Girona. Segons Gerard Taulé, és possible que d'aquí a 10 dies hi hagi una forta pujada de temperatures. I a més, que aquest canvi porti màximes de 22 graus i mínimes de 14 graus al centre de Girona per culpa del garbí. També afegeix que per ara, en els mapes no es veu pluja per enlloc.