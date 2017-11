Molló Tala preventiva d'arbres per evitar que siguin obstacles

Tala preventiva d'arbres per evitar que en cas de temporal es puguin convertir en obstacles. Ahir alguns conductors que circulaven per la carretera C-38 entre Molló i Coll d'Ares es van trobar que hi havia la carretera en alguns moments tallada i amb arbres al mig ja que s'hi portaven a terme aquesta pràctica preventiva de tala de branques i de troncs que poden suposar un problema si cauen al mig de la via del Ripollès.