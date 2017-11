Els Mossos detecten un increment dels robatoris en cases aïllades al Pla de l'Estany

Els robatoris en cases majoritàriament aïllades al Pla de l'Estany han augmentat aquest mes i afecten, de manera especial, els municipis de la rodalia de la capital. Els Mossos d'Esquadra van asse-nyalar Cornellà del Terri i Porqueres com les poblacions més afectades, a més de Banyoles i Serinyà.

Per impedir la proliferació de robatoris, els mossos han muntat un dispositiu de seguretat en el que participen agents de la comissaria del Pla de l'Estany, de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO, coneguts com a antiavalots), la unitat d'investigació i la Policia Local de Banyoles. Tot i l'increment de les últimes setmanes, la policia va assegurar que no es pot considerar alarmant.

L'alcalde d'un dels municipis perjudicats, Cornellà del Terri, va explicar que la setmana passada van robar en dues cases. Salvador Coll va concretar que els lladres hi van entrar entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre, forçant una finestra. Coll va demanar als «veïns de la comarca que vegin qualsevol moviment sospitós o estrany que no perdin el temps i truquin al 112», perquè –va afegir– «val més una falsa alarma i comprovar que està tot bé, que no lamentar-se d'un robatori». D'altra banda, l'alcalde va dir que els controls dels Mossos als accessos de Cornellà han augmentat des de fa mesos «perquè tenim el polígon industrial més gran de la comarca».

El regidor responsable de la Policia a Banyoles, Lluís Costabella, va admetre precaució sobretot en polígons industrials i urbanitzacions, però va considerar que la presència de la Policia Local dissuadeix els lladres, que se centren en altres poblacions de l'entorn.