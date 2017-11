La patronal es dona «dos o tres anys» per acabar amb els pisos turístics il·legals

Les comarques gironines tenen, a hores d'ara, 28.000 apartaments d'ús turístic legalitzats que suposen 140.000 places. Actualment, un 43,75% dels apartaments legalitzats de Catalunya són a les comarques gironines. L'Associació Turística d'Apartaments (ATA) ha admès que, tot i els esforços de l'administració, encara hi ha un gruix important d'apartaments il·legals en funcionament.

Tot i això, el president de Federatur, Lluís Torrent, ha explicat que calculen que "en dos o tres anys" la demarcació pugui estar "bastant al dia" en regularització. El president de l'ATA, Lluís Parera, ha criticat la normativa d'apartaments turístics que està implantant Lloret de Mar i que posa una quota màxima de 3.000 habitatges d'ús turístic. Parera ha anunciat que la recorreran perquè no sigui "tan restrictiva" i no descarta portar-la als tribunals.

L'Associació Turística d'Apartaments (ATA) de les comarques gironines aposta per la professionalitat i la innovació per als seus agrupats, que gestionen uns 11.000 llits disponibles. Aquest dijous, l'ATA ha organitzat el vuitè simposi entorn aquesta temàtica. El seu president, Lluís Parera, creu que professionalitzar-se és un "factor decisiu" en la lluita contra l'intrusisme al sector.

Tot i això, Torrent vol evitar triomfalismes. I és que la federació estima que els apartaments que hi ha a la demarcació sumarien fins a 575.000 places. Aquesta dada prové d'una estadística antiga (data del 1999) quan encara no s'havia de fer cap tràmit de legalització.

Tot i que, segons les dades que fa servir Federatur, encara hi hauria 435.000 habitatges d'ús turístic per legalitzar a la demarcació de Girona, Torrent creu que solucionar la problemàtica pot ser una realitat en pocs anys. "Estic satisfet, tot i que per les xifres no hauria d'estar-hi encara, però sí per la trajectòria que es porta", assegura Torrent. El seu càlcul és que la situació dels pisos d'ús turístic il·legals es pugui haver resolt "en dos o tres anys" a les comarques gironines.

Els empresaris admeten que la Generalitat està actuant d'ofici en alguns casos i que ells mateixos denuncien els pisos que es lloguen sense estar legalitzats, tot i que no han volgut donar-ne la xifra. El president de l'associació gironina també ha fet una altra petició als portals d'Internet que cerquen apartaments. Parera creu que aquestes eines de cerca "tenen les dades més fiables". Una bona eina, segons el president de l'ATA, seria que "se'ls obligués a posar" el número de registre de l'habitatge que hi ha a lloguer per tal de "poder detectar" aquells que són il·legals. De la seva banda, Torrent ha explicat que també volen que la publicitat dels habitatges tingui, de manera obligatòria, la identificació del registre.



En contra de la normativa dels apartaments turístics de Lloret

Una altra petició que fa el sector dels apartaments turístics té a veure amb el marge que tenen els municipis per adaptar la llei catalana que regula el sector. Parera creu que la normativa catalana és "bastant equilibrada" però que aquest marge permet que els Ajuntaments facin "enfocaments diferents". Per això, des de l'ATA intenten "identificar problemàtiques concretes".

Lluís Parera ha contraposat les actituds de Girona i Lloret de Mar. De la capital de la demarcació n'ha ressaltat que s'han pres "mesures puntuals" i que el del Barri Vell és "un problema fictici" ja que l'empadronament d'habitants està pujant. Torrent ha aplaudit les paraules que, en l'inici del simposi, ha dit l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. L'alcaldessa ha assenyalat que "la dinamització del territori no es podria entendre sense el turisme i els apartaments turístics". "Són unes paraules reconfortants", ha afirmat.

Ben diferent és la percepció que tenen de la normativa que Lloret de Mar està impulsant per als pisos turístics. La crítica que en fan afecta, entre d'altres, al llindar de 3.000 apartaments que l'Ajuntament considera òptim, ja que el veuen molt baix. "A l'Estartit (Baix Empordà) tenim registrats 3.300 apartaments i no hi ha cap problemàtica", ressalta Torrent.

L'ATA ha fet quatre reunions amb l'Ajuntament de Lloret per demanar canvis en la normativa que impulsa. Parera ha destacat que no els agraden mesures com la normativa de plaques identificatives o les limitacions per zones. "Trobem l'ordenança molt restrictiva", ha assegurat en roda de premsa. A més, el president de l'entitat recorda que la taxa per legalitzar els habitatges "és de les més cares perquè va per metre quadrat" i creu que, com "més traves hi hagi", més "es dificulta legalitzar l'habitatge".

Davant d'això, han decidit presentar una sèrie d'al·legacions a la normativa. A l'ATA també els consta que la Direcció General de Turisme de la Generalitat també en vol presentar a l'entendre que "sobrepassa les funcions d'un ajuntament", segons Parera. De moment, l'associació vol seguir les converses amb el consistori perquè les al·legacions es tinguin en compte. Tot i això, han deixat la porta oberta a anar als tribunals i presentar-hi un contenciós administratiu.



Apartaments turístics: La factura de la inestabilitat

Segons l'ATA, a hores d'ara la situació política a Catalunya no ha passat factura als apartaments turístics. Aquest fet es deu, principalment, perquè molts dels habitatges són a la costa i ara és temporada baixa. Tot i això, Parera creu que si "la inestabilitat s'allarga" més enllà del 21 de desembre, els podria acabar afectant.

"Amb la situació actual del país ens fem més imprescindibles per a l'economia catalana", ha assegurat Torrent per la seva banda. La federació calcula que el 90% del associats treballa a l'estiu i que, si la situació continua com ara, sí que els podria repercutir negativament.



Convivència amb els apartaments turístics

L'associació d'apartaments turístics ha assegurat que la relació amb la resta d'actors del sector turístic a la demarcació de Girona és bona. Parera ha tret pit que el dels apartaments sigui el col·lectiu que té més capacitat per acollir visitants, seguit dels càmpings i dels hotels. Aquesta última oferta suma 72.000 llits, la meitat dels quals són a Lloret de Mar.

"Barcelona ha donat una imatge errònia i Girona és un model transversal, és l'antítesi", ha afirmat Torrent. El president de l'associació gironina ha qualificat "d'espectacular" la convivència a la demarcació i ha posat d'exemple la creació de la taula de turisme gironina.