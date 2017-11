Primeres multes amb anàlisi d'ADN a Ribes de Freser a propietaris de gossos

L'Ajuntament de Ribes de Freser ja ha posat les primers 4 multes a propietaris que no han recollit els excrements dels seus gossos a la via pública.

Els han identificat després d'agafar mostres i comparar els resultats amb les proves d'ADN que es van fer per elaborar el cens.

Els gossos que estan registrats al municipi estaven obligats a fer-se la prova d'ADN per poder elaborar un cens genètic. Les mostres dels primers excrements es van agafar aquest setembre. El consistori els ha posat una multa de 100 euros a cadascú tal com estableix l'ordenança municipal.

Aquest municipi del Ripollès és el primer de les comarques gironines en sancionar a propietaris incívics mitjançant aquest sistema.

Ribes de Freser fa un pas més per combatre els amos de gossos incívics que no recullen els excrements a la via pública. L'any passat van iniciar els passos per crear un cens amb l'ADN dels gossos que estan donats d'alta al municipi i aquesta setmana ja han posat les primeres quatre multes a propietaris.

Fins ara era molt difícil esbrinar qui hi havia darrere aquestes actituds incíviques però amb aquest sistema es pot saber exactament de quin animal es tracta. L'única limitació és que ha d'estar donat d'alta al cens.

La sanció que ha imposat l'Ajuntament és de 100 euros, tal com estableix l'ordenança municipal. També es preveuen multes de 150 euros per a propietaris reincidents.