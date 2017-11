Sant Pau de Segúries ha assolit una mínima de -5,4 graus avui i s'ha convertit en el municipi que ocupa el desè lloc pel que fa als que han tingut les temperatures més baixes de tot Espanya.

El primer lloc l'ocupa Cuéllar, un poble de Segòvia, on el termòmetre ha marcat -7,2 graus. I el segon és Molina d'Aragón, a Guadalajara, on les temperatures han caigut fins als 6,8 graus sota zero. Ambdues mínimes han estat assolides a primera hora del matí, la mínima de la localitat segoviana s'ha assolit a les 6.40 hores i a la de Guadalajara a les vuit del matí, segons dades d'Aemet.

Els següents punts més freds han estat Sardón de Duero, a Valladolid, i Bello, a Terol, tots dos amb sis graus sota zero; i amb -5,9 s'han situat Sigüenza, a Guadalajara, i Xinzo de Limia, a Ourense.

Tanquen els deu punts més freds d'Espanya, Martinet a Lleida, amb -5,8 graus; Mira, a Conca, amb -5,5; i Pedrosa del Príncepe, a Burgos, i finalment Sant Pau de Segúries, amb -5,4.