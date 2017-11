El Banc dels Aliments només té la meitat de voluntaris que necessita per al Gran Recapte

Quan només falten quinze dies per al Gran Recapte, la recollida de menjar per a persones en situació de pobresa, el Banc dels Aliments a Girona només té la meitat dels voluntaris imprescindibles per poder organitzar la campanya. La logística de l'operació, que implica estar a les botigues i treballar en la classificació i el repartiment posterior de les donacions, requereix d'almenys 4.500 persones, però a data d'ahir tot just s'havien superat les 2.200. Aquest és el ritme d'inscripcions més baix de les nou edicions celebrades fins ara.

El president del Banc dels Aliments de Girona, Frederic Gómez Pardo, va explicar que, a dues setmanes de la cita de l'1 i el 2 de desembre, només s'ha cobert la Garrotxa i Palafrugell, mentre que falten voluntaris per a la resta de les comarques gironines; i es va referir, específicament, a poblacions significatives com Palamós, Figueres i Girona.

Encara que no està relacionat amb la manca de voluntaris, també va apuntar que, enguany, la Cerdanya quedarà fora del Gran Recapte perquè les organitzacions socials que hi treballen, Càritas i el Consorci, han decidit no presentar-s'hi.

El voluntariat que més urgeix al Banc dels Aliments és el de les superfícies comercials; que, si el nombre de voluntaris remunta, seran entre 350 i 400. Però si no s'aconsegueix prou gent, el president va advertir que el Gran Recapte arribarà a menys llocs. En canvi, les tasques de classificació previstes per als mateixos dies i les dues setmanes posteriors ja es poden assumir amb les persones apuntades fins ara.

Al web de l'entitat hi ha formularis d'inscripció diferents en funció del lloc on es prefereix ajudar. Tot i que els voluntaris seran benvinguts fins a última hora –de fet, l'any passat la recollida va començar amb la convocatòria oberta–, Gómez Pardo va dir que saber amb quantes persones es compta a mitjans de la setmana vinent facilitaria l'organització de torns i el desplegament al territori.

Pel que fa a les raons de la manca de voluntaris d'aquest any, el president va admetre la influència del context polític actual, marcat pels esdeveniments relacionats amb el referèndum de l'1 d'octubre, però va subratllar que «potser la gent creu que ha passat la crisi». Una suposició que va desmentir tot afirmant que «nosaltres continuem tenint el mateix nombre de persones necessitades».



Uns 200 grams per persona i dia

En l'actualitat, el Banc dels Aliments atén prop de 37.000 gironins a través de les organitzacions socials que funcionen arreu del territori. Per deixar clara la necessitat, Frederic Gómez Pardo va concretar que el volum de menjar recollit amb el Gran Recapte, que el 2016 va ser d'unes 500 tones, equival a «poc més de 200 grams per persona i dia. Continua havent molta necessitat –va afegir».